Von Gerichtsmediziner

Tod von Aktivisten Pretti nun als Mord eingestuft

Ausland
02.02.2026 22:57
Der Tod von Alex Pretti rief viele Demonstanten auf den Plan.
Der Tod von Alex Pretti rief viele Demonstanten auf den Plan.(Bild: AFP/JOHN MOORE)
Ein Gerichtsmediziner hat den Tod des Aktivisten Alex Pretti nun offiziell als Mord eingestuft: In dem Bericht heißt es, der 37-jährige Krankenpfleger sei an „mehreren Schussverletzungen“ gestorben. 

Pretti war im Jänner von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden, was über die US-Landesgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt hatte. Auf einem Video war zu sehen, dass der Aktivist zuerst den Einsatz der Beamten mit seinem Handy gefilmt hatte. Als er anschließend versucht hatte, einer Frau, die von den Einsatzkräften zu Boden gestoßen wurde, zu helfen, wurde er von den Beamten umstellt. Zwei Beamte schossen schließlich auf den 37-Jährigen, als dieser schon auf dem Boden lag. 

In diesem Beitrag wird der Bericht des Gerichtsmediziners gezeigt: 

Für den Gerichtsmediziner von Hennepin County war dies Mord: Andrew Baker hielt in seinem Bericht fest, dass Pretti nach den Schüssen am 24. Jänner in der Notaufnahme des Hennepin County Medical Center starb. Als Todesursache wird „erschossen von einem oder mehreren Polizeibeamten“ angegeben. Laut dem Dokument war Pretti 1,78 Meter groß und wog 67 Kilogramm. Er war laut dem Bericht 37 Jahre alt und geschieden.

Die US-Einwanderungsbehörde geht in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota mit äußerster Brutalität gegen Aktivisten vor, die sich den Beamten bei ihren Einsätzen entgegenstellen. Wenige Wochen vor dem Tod von Pretti wurde die US-Bürgerin Renee Good in der Stadt erschossen, nachdem sie eine Straße blockiert hatte, wo ICE-Beamte Menschen aufgegriffen hatten.

Als sie versuchte, in Schritttempo wegzufahren, wurde die dreifache Mutter durch das Autofenster mit Kopfschüssen getötet. In beiden Fällen hatte die US-Regierung versucht, die tödlichen Schüsse als „Notwehr“ zu rechtfertigen. 

