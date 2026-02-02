Tod von Aktivisten Pretti nun als Mord eingestuft

Pretti war im Jänner von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden, was über die US-Landesgrenzen hinaus für Entsetzen gesorgt hatte. Auf einem Video war zu sehen, dass der Aktivist zuerst den Einsatz der Beamten mit seinem Handy gefilmt hatte. Als er anschließend versucht hatte, einer Frau, die von den Einsatzkräften zu Boden gestoßen wurde, zu helfen, wurde er von den Beamten umstellt. Zwei Beamte schossen schließlich auf den 37-Jährigen, als dieser schon auf dem Boden lag.