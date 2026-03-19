Neuer US-Minister will Kurswechsel bei ICE

Mullin bereut Aussage zu Minneapolis-Opfer

US-Präsident Donald Trump hatte den 48-Jährigen Anfang März als Nachfolger für Noem nominiert. Wochen zuvor hatten die Noem unterstellten Einsatzkräfte in der Großstadt Minneapolis zwei US-Bürger am Rande von Protesten gegen Abschiebe-Razzien erschossen. Mullin bedauerte, dass er eines der Opfer als „verwirrtes Individuum“ bezeichnet hatte. „Das hätte ich nicht sagen sollen.“