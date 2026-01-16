So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen

Der Fall sorgte weltweit für Entsetzen: Die Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos in ihrem Pkw vor, aus ihrem linken Ohr floss Blut, ihre Pupillen waren erweitert, berichtete die „Minnesota Star Tribune“ am Freitag unter Berufung auf den ihr vorliegenden Bericht. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, Good vor Ort und im Krankenwagen wiederzubeleben. Im Krankenhaus wurde dann ihr Tod festgestellt. Die unbewaffnete 37-Jährige habe zwei Schusswunden in der Brust, eine am linken Unterarm und eine „auf der linken Seite des Kopfes“ gehabt.