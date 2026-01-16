Neue Details bekannt
So gewaltsam wurde Frau von ICE-Beamten erschossen
Die in der vergangenen Woche durch Schüsse eines ICE-Beamten in Minneapolis ermordete US-Autofahrerin Renee Good wies einem Bericht der Feuerwehr zufolge vier Schussverletzungen auf, als die Rettungskräfte eintrafen.
Der Fall sorgte weltweit für Entsetzen: Die Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos in ihrem Pkw vor, aus ihrem linken Ohr floss Blut, ihre Pupillen waren erweitert, berichtete die „Minnesota Star Tribune“ am Freitag unter Berufung auf den ihr vorliegenden Bericht. Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, Good vor Ort und im Krankenwagen wiederzubeleben. Im Krankenhaus wurde dann ihr Tod festgestellt. Die unbewaffnete 37-Jährige habe zwei Schusswunden in der Brust, eine am linken Unterarm und eine „auf der linken Seite des Kopfes“ gehabt.
Ein ICE-Beamter hatte die Familienmutter in ihrem Auto mit mehreren Schüssen getötet. Der Vorfall löste landesweit Proteste aus, allein in Minneapolis gingen am Samstag Tausende Menschen auf die Straßen.
Für Trump-Administration „inländische Terroristin“
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump stellt Good hingegen seit dem Vorfall als „inländische Terroristin“ dar, die von dem Beamten in einem Akt der Selbstverteidigung getötet worden sei, nachdem sie ihn „überfahren“ wollte.
Diese Darstellung wird von örtlichen Behördenvertretern entschieden zurückgewiesen. Sie betonen unter Verweis auf Videos von dem Vorfall, dass Good ihr Fahrzeug von dem ICE-Beamten weggesteuert und keinerlei Gefahr für den Mitarbeiter dargestellt habe.
Mehrere Medien veröffentlichten Auszüge aus bei der Notrufzentrale 911 eingegangenen Anrufen. Demnach sagte ein Anrufer: „Es sind 15 Polizisten der ICE vor Ort. Sie haben auf sie geschossen, weil sie die Autotür nicht öffnen wollte.“ „Bitte schicken Sie einen Krankenwagen, bitte einen Krankenwagen“, zeigte sich den Berichten zufolge ein anderer Anrufer aufgebracht.
