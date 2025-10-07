Abteilungsschließungen und Stellenabbau beim Land

Erste zwei Abteilungen werden geschlossen

Doch das reicht dem neuen Duo vom Arnulfplatz noch nicht – auch Abteilungen werden aufgelassen. „Unser langfristiges Ziel ist es, dass wir nur noch zehn bis zwölf Abteilungen haben“, sagt Landesvize Gruber. Die ersten beiden Abteilungen der aktuell 15 sollen bis zum Jahreswechsel auch geschlossen werden, „genauer gesagt handelt es sich um die Abteilung Familienförderung, Kinderschutz, Kinder- und Jugendhilfe, Chancengleichheit und die Abteilung für Standort, Raumordnung und Energie.“