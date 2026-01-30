Kulturpolitischer Wahnsinn mit irreparablen Folgen

Wer kein Geld hat, muss sparen! Doch es gibt Einsparungen, die sich bitter rächen. Die angedachte Degradierung der Kulturabteilung zur Unterabteilung im Zuge der Strukturreform bei den Abteilungen, die von eigenen Reformgruppen bis zum Frühjahr auf zehn bis 12 geschrumpft werden sollen, ist so ein Fall! Über den Aufschrei und die Sorgen der Betroffenen in offenen Briefen von Kärntner Kulturgremium sowie Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška (IG KiKK), hat die „Krone“ bereits berichtet.