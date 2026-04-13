„Great Voices“: Stars der Opernwelt hautnah

Grigorian wird in der kommenden Saison bei „Great Voices“ im Linzer Musiktheater auftreten – und sich von einer neuen Seite zeigen. Sie bringt ihr besonderes Programm „A Diva Is Born“ (31. Jänner 2027) mit. „Sie widmet sich darin ihrem privaten Steckenpferd“, verrät Landestheater‑Intendant Hermann Schneider, denn es handle sich um „ein Crossover von Bizet und Puccini mit Paul McCartney oder Lady Gaga“.