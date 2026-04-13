„Great Voices“: Stars der Opernwelt hautnah

Atemberaubende Stimmen, unverwechselbare Persönlichkeiten: Mit der Konzertreihe „Great Voices“ rückt das Musiktheater vokale Spitzenleistungen in den Fokus. In der Saison 2026/27 gibt Startenor Jonas Kaufmann sein Debüt im Haus; insgesamt sind sieben Weltstars in fünf Konzerten zu erleben.
Sie ist eine der größten Stimmen unserer Zeit: Asmik Grigorian krempelte mit „ihrer“ Salome bei den Salzburger Festspielen 2019 die Opernwelt um, seither ist sie ungebrochen ein Weltstar.
Grigorian wird in der kommenden Saison bei „Great Voices“ im Linzer Musiktheater auftreten – und sich von einer neuen Seite zeigen. Sie bringt ihr besonderes Programm „A Diva Is Born“ (31. Jänner 2027) mit. „Sie widmet sich darin ihrem privaten Steckenpferd“, verrät Landestheater‑Intendant Hermann Schneider, denn es handle sich um „ein Crossover von Bizet und Puccini mit Paul McCartney oder Lady Gaga“.
Start am 18. Oktober
Die Konzertreihe, die übrigens mit 700 Abonnentinnen und Abonnenten das größte Landestheater‑Abo ausmacht, startet mit einem Musiktheater‑Debüt: Jonas Kaufmann, einer der international bedeutendsten Tenöre, wird bei seinem Liederabend von Pianist Helmut Deutsch begleitet (18. Oktober 2026).
Es folgt Franco Fagioli, führender Countertenor, mit dem Konzert „Farinelli“ (8. Dezember). Auf Asmik Grigorian (31. Jänner 2027) folgt ein Galakonzert (18. April 2027) mit Rolando Villazón, Hanna‑Elisabeth Müller und Patricia Nolz. Der klassische Bogen mit Mozart, Rossini, Strauss und Offenbach wird vom Bruckner Orchester Linz gespannt.
Der Abo-Verkauf beginnt sofort
Regula Mühlemann widmet sich schließlich dem Belcanto, einem meisterlichen Gesang, der vom Herzschlag und Atem bewegt wird (27. Mai 2027). Sie wird vom Kammerorchester Basel begleitet.
„Wir bringen mit ,Great Voices‘ eine stilistische Bandbreite der klassischen Gesangskunst unserer Zeit nach Linz“, betont Schneider.
Die Hypo Oberösterreich ist übrigens auch heuer wieder Partner der Konzertreihe, die im Abo ab 276 Euro angeboten wird.
Der Aboverkauf beginnt heute, 13. April; Einzelkarten sind erst ab 22. Juni (für Termine 2026) bzw. ab 7. Dezember (für Termine 2027) erhältlich.
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