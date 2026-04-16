Preisniveau im März um 1,2 Prozent angestiegen

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von September 2024 bis März 2026. Die Inflationsrate lag im März 2026 bei 3,2 %. Besonders stark stiegen die Preise für Treibstoffe mit 17,5 % und für Gastronomie und Hotels mit 5,1 %. Die Bereiche Wohnen, Wasser, Energie sowie Lebensmittel ohne Alkohol stiegen um 2,7 % bzw. 2,3 %. Quelle: Statistik Austria.