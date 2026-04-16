Preisniveau im März um 1,2 Prozent angestiegen

Mit dem Iran-Krieg hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 stieg das durchschnittliche Preisniveau in Österreich um 1,2 Prozent. Getrieben wurde die Teuerung im März vor allem durch stark gestiegene Verkehrskosten.
Der Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat ist nahezu vollständig auf stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen.
Hintergrund: Der Iran hat die Straße von Hormuz weitgehend geschlossen: Über die Meerenge wird ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert. Das sorgt für Knappheiten, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.
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