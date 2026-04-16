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Hohe Treibstoffkosten

Preisniveau im März um 1,2 Prozent angestiegen

Wirtschaft
16.04.2026 10:17
Steigende Energiepreise durch den Iran-Krieg treiben die Inflation und bringen viele Haushalte ...
Steigende Energiepreise durch den Iran-Krieg treiben die Inflation und bringen viele Haushalte finanziell an ihre Grenzen.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Mit dem Iran-Krieg hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen. Im Vergleich zum Vormonat Februar 2026 stieg das durchschnittliche Preisniveau in Österreich um 1,2 Prozent. Getrieben wurde die Teuerung im März vor allem durch stark gestiegene Verkehrskosten.

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Der Anstieg um einen ganzen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat ist nahezu vollständig auf stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen.

Hintergrund: Der Iran hat die Straße von Hormuz weitgehend geschlossen: Über die Meerenge wird ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert. Das sorgt für Knappheiten, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.

+1,2%
KRIEG ALS PREISTREIBER
Wie befürchtet lassen die Folgen des Iran-Kriegs die Teuerung in Österreich noch stärker steigen. Die Inflationsrate (VPI) für März betrug laut Statistik Austria 3,1 Prozent. Im Februar lag sie noch bei 2,2 Prozent.
  • Die Kosten für Wohnen und Energie nahmen zwar ebenfalls spürbar zu, Lebensmitteleinkaufspreise hingegen kaum. Insgesamt lag die Inflation bei 3,2 Prozent. Ein wichtiger Inflationstreiber blieben außerdem die überdurchschnittlich gestiegenen Preise für Dienstleistungen, so die Statistik Austria.
  • Die Preise für Gastronomie und Hotels sind um 5,1 Prozent gestiegen und damit gleich stark wie im Monat davor. Besonders Hotelübernachtungen wurden teurer.
Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von September 2024 bis März 2026. Die Inflationsrate lag im März 2026 bei 3,2 %. Besonders stark stiegen die Preise für Treibstoffe mit 17,5 % und für Gastronomie und Hotels mit 5,1 %. Die Bereiche Wohnen, Wasser, Energie sowie Lebensmittel ohne Alkohol stiegen um 2,7 % bzw. 2,3 %. Quelle: Statistik Austria.
  • Auch die Kosten für Pauschalreisen, Flugtickets und Autos sind gestiegen. Einige Fluglinien warnen vor Kerosinmangel.
  • Wohnen, Energie und Betriebskosten sind um 2,7 Prozent gestiegen und damit stärker als im Februar. Heizöl und Gas wurden teurer, während Strom etwas günstiger geworden ist. Mietkosten sind ebenfalls leicht gestiegen.
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