„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse

Der Hintergrund: Die OMV muss – als einzige Raffinerie in Österreich – selbst Kraftstoff importieren, da sie nicht so viel erzeugt, wie im Land benötigt wird. Bei ausländischen Lieferanten aber habe man keinen Abschlag von fünf Cent pro Liter durchsetzen können. Darum habe man die Reduktion auf 2,8 Cent gekürzt, heißt es im „Ö1 Morgenjournal“.