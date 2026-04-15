„Klares Warnsignal“: Industrie schlägt Alarm

Die Industrieunternehmen haben im Vorjahr Güter im Wert von insgesamt 209 Milliarden Euro hergestellt – ein Plus um drei Prozent zu 2024. Doch das kann laut Menz die Verluste aus den Vorjahren bei weitem nicht ausgleichen. Zu den Preisen von 2021 läge der Wert der 209 Milliarden nämlich nur noch bei rund 180 Milliarden Euro. Und auf diesem Niveau habe sich die Leistungsfähigkeit der Industrie auch 2025 wieder bewegt.