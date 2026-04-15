Aufstand der ORF-Redakteure gegen Stiftungsrat

Schütze wollte Rewe-Sprecherin in „ZiB“ bringen

Schütze sei hingegen transparenter, was seine Kundenliste betrifft. Diese großen Unternehmen, wie Ärztekammer, Casinos Austria, Microsoft oder die Österreichischen Lotterien hätten jedenfalls „massives Interesse [...] ob und wie der ORF über sie berichtet“, wurde vom Ausschuss festgestellt. Es sei nun intern bekannt geworden, dass Schütze für seinen Kunden Rewe in der „ZiB“-Redaktion direkt interveniert habe. Er habe gefordert, dass eine Sprecherin des Konzerns im Originalton zu sehen sein müsse – dieser Aufforderung sei die angesprochene Redakteurin aber nicht nachgekommen.