ORF in Krise? „Gagen jenseits von Gut und Böse“

Unterm Strich bleibt ein deutliches Bild: Die Zufriedenheit mit dem ORF ist bei vielen Befragten spürbar gesunken. Während einzelne Aspekte differenziert betrachtet werden, überwiegt insgesamt die Kritik. Oder anders gesagt: Zwischen einem Sender, der „nicht mehr wie früher“ ist, und einem Rundfunk als „Sumpf“ zum Trockenlegen entsteht ein Stimmungsbild, das schwer zu ignorieren ist. Und eines, das am Küniglberg ankommen wird.

Die gesamte krone.tv-Meinungsumfrage sehen Sie oben im Video!