Arsen entdeckt: Baumarkt ruft Artikel zurück

Der Baumarkt OBI hat am Freitag eine Produktwarnung ausgegeben. So wurde im Zuge von Stichprobentests in einer Pfanne Arsen entdeckt. Auch weitere erhöhte Werte wurden festgestellt. Das Küchenutensil wird deshalb zurückgerufen.
Konkret handelt es sich um das Produkt „Napoleon Gusseisenpfanne (Oval mit Griff und Servierplatte)“. Die Artikelnummer lautet 7492234. Betroffen sind alle Bestände, alle Chargen.
Bei Stichproben seien „Mengen an Arsen“ festgestellt worden. Sie stehen im Verdacht, die menschliche Gesundheit zu gefährden. Arsen gilt als hochgiftig und die dauerhafte Aufnahme, selbst geringer Mengen, als krebserregend. Auch bei Eisen und Mangan wurden erhöhte Werte festgestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.
Verkauf sofort gestoppt
Der Verkauf des Produkts wurde unmittelbar gestoppt. Kundinnen und Kunden sind aufgerufen, den Artikel nicht mehr zu benutzen und bei voller Kostenerstattung – auch ohne Kaufnachweis – in einer OBI-Filiale zurückzugeben.
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