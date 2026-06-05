Arsen entdeckt: Baumarkt ruft Artikel zurück

Bei Stichproben seien „Mengen an Arsen“ festgestellt worden. Sie stehen im Verdacht, die menschliche Gesundheit zu gefährden. Arsen gilt als hochgiftig und die dauerhafte Aufnahme, selbst geringer Mengen, als krebserregend. Auch bei Eisen und Mangan wurden erhöhte Werte festgestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.