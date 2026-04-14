Tirols Party-Star: „Will mich nicht verbiegen!“

„Ich habe lange das gemacht, was erwartet wurde“, erklärt er der „Krone“, „Aber jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich mich nicht mehr verbiegen möchte.“ Statt reiner Partyhymnen will der Musiker künftig vermehrt über seine eigenen Werte, Erlebnisse und das sprechen, was ihm wirklich Freude bereitet.