Dieses neue TV-Projekt plant Model Larissa Marolt

Marke Marolt ist „wichtig“

Übernächste Woche ist sie in Kärnten in Aktion. „Da wird nicht nur am Klopeiner See gedreht. Ich habe in den letzten Monaten selbst zwei TV-Konzepte geschrieben, für ein Projekt gibt es schon einen Sender.“ Marolt verdient ihr Geld hauptsächlich in Deutschland und Österreich, liebt es, in ihrer Heimat zu drehen. „Ich habe 50 TV-Produktionen gemacht, mag das Schauspielern sehr. Obwohl bei den Menschen eher die lustigen Sendungen in den Köpfen hängen bleiben.“