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Dieses neue TV-Projekt plant Model Larissa Marolt

Kärnten
14.04.2026 17:00
Marolt ist Model und Schauspielerin.
Marolt ist Model und Schauspielerin.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Larissa Marolt mausert sich vom Model immer mehr zur Schauspielerin – seit Dienstag ist sie offiziell das neue Jacques-Lemans-Testimonial. Daneben schreibt die Kärntnerin auch TV-Konzepte – und dreht in ihrer Heimat.

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Mit Larissa Marolt stellte Jacques-Lemans-Gründer Fredi Riedl am Dienstag auf Schloss Taggenbrunn eine neue Kärntner Werbeträgerin für seine Uhrenmarke vor. Marolt findet nur lobende Worte für die neue Diamant-Kollektion mit 32 Modellen. „Diamanten sehen fantastisch aus, haben eine Strahlkraft, sind zeitlos schön und stehen für Power und Kraft.“

Juniorchef Andreas ist vom Model, das immer mehr zur Schauspielerin wird, begeistert: „Larissa hat die gleichen Vorzüge wie unser Unternehmen. Sie ist bodenständig, ehrlich und ehrgeizig. Wir setzen in 123 Ländern mittlerweile insgesamt 1,2 Millionen Uhren ab. Mit einer Preisspanne von 500 bis 1500 Euro sind wir unschlagbar. Unser Betrieb schreibt Pluszahlen.“

Riedl wollte Marolt schon seit zwei Jahren als Testimonial. „Zufällig saßen wir im Vorjahr bei einem Kärntner Event am selben Tisch, haben alles besprochen“, sagt er. Jetzt tritt sie bei Jacques Lemans in die Fußstapfen eines Kevin Costner und eines Tobias Moretti, die auch als Werbeträger an Bord bleiben.

Fredi Riedl und Familie mit der neuen Jaques-Lemans-Werbeträgerin Larissa Marolt (2. v. r.).
Fredi Riedl und Familie mit der neuen Jaques-Lemans-Werbeträgerin Larissa Marolt (2. v. r.).(Bild: Christian Tragner)

Reality-TV und Talkshows
Marolt wurde mit Reality-TV berühmt, ein Fernsehstar wurde die Klopeinerin mit „Sturm der Liebe.“ Im Vorjahr trat sie etwa bei Inga Lindström, mit Stefan Raab und „Verstehen Sie Spaß“ auf.

Die 33-Jährige ist weiterhin sehr gefragt. Am Mittwoch tritt Larissa bei einem Kunstevent in Berlin auf, dann ruft wieder der Film. „Nächste Woche habe ich ein Casting in Deutschland, es wird eine sehr witzige Comedyserie. Ich spiele ein komödiantische Rolle.“

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Marke Marolt ist „wichtig“
Übernächste Woche ist sie in Kärnten in Aktion. „Da wird nicht nur am Klopeiner See gedreht. Ich habe in den letzten Monaten selbst zwei TV-Konzepte geschrieben, für ein Projekt gibt es schon einen Sender.“ Marolt verdient ihr Geld hauptsächlich in Deutschland und Österreich, liebt es, in ihrer Heimat zu drehen. „Ich habe 50 TV-Produktionen gemacht, mag das Schauspielern sehr. Obwohl bei den Menschen eher die lustigen Sendungen in den Köpfen hängen bleiben.“

Das Model arbeitet fest an der Marke Marolt: „Entertainment ist wichtig. Es ist Zeit, für etwas Eigenes zu stehen.“ Und daneben hilft Marolt daheim auch im Hotel mit. „Ich übernehme im Betrieb eher die kreative Arbeit.“ Sie steht auf Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel: „Eines verrate ich auch: Ich musste noch nie im Leben eine Diät machen.“

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