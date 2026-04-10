So wird der ORF von innen heraus kaputt gemacht

Es soll ja kluge Köpfe geben, die sagen, der ORF sei so unerhört wichtig für die Demokratie und die Republik und überhaupt dafür, dass die Menschen in dem Land super toll informiert sind, weil sie sonst uninformierte Tschapperln wären, die niemals erfahren würden, was auf der Welt und daheim vor sich geht.
Wie unglaublich wichtig der ORF ist, sagen vor allem die Leute, die im und für den ORF arbeiten und, wie man aus den diversen Berichten über die prächtigen Gehälter und lukrativen Nebengschaftln weiß, davon ziemlich gut leben.
Wenn dieser ORF also derartig unverzichtbar für Staat und Bürger sein soll, wie es einem die schlauen Köpfe im ORF weiszumachen versuchen, fragt man sich, warum dort Leute mit dem ORF in einer Art umgehen, dass einem nur schlecht werden kann?
Wie soll man einem ORF noch etwas glauben, wenn man die jüngsten Vorgänge und Erklärungen um die Führung des Senders samt dem fragwürdigen, von ÖVP und SPÖ ausgesuchten Spitzenpersonal im Stiftungsrat sieht und hört?
Da wird der ORF fast schon mutwillig kaputt gemacht. Und zwar nicht von irgendwelchen Feinden von außen, sondern den Job erledigen einige besondere aus dem politischen Geschäftemacherbetrieb bekannte Figuren mehr oder weniger allein von innen.
Dass das ORF-Desaster am Ende an den Gebührenzahlern hängen bleiben wird, ist die leider wenig überraschende Pointe in einem System, das vollends aus den Fugen geraten ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.