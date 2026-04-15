Love-Scam mit Nocki-Star kommt ins Fernsehen

Die Dreharbeiten zu dem großen Liebesbetrug, bei dem eine Deutsche ihre Wohnung aufgab und plötzlich mit Sack und Pack vor der Haustüre des Schlagersängers Gottfried Würcher stand, fanden am Klopeiner See statt. Ein Team von Servus TV und Mabon Film drehte den Fall nach:

„Nein, das kann nicht sein, ich habe doch mit dir ununterbrochen geschrieben, Liebster“, brach Schauspielerin Nora Bollmann bei den Dreharbeiten vor den vielen Umzugskartons zusammen.