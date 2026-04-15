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Love-Scam mit Nocki-Star kommt ins Fernsehen

Kärnten
15.04.2026 14:00
Die Dame aus Deutschland gab ihre Wohnung auf und reiste mit Hab und Gut nach Kärnten, bereit ...
Die Dame aus Deutschland gab ihre Wohnung auf und reiste mit Hab und Gut nach Kärnten, bereit für eine Beziehung mit Gottfried Würcher.(Bild: ServusTV / Mabon FIlm)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Der bekannte Liebesbetrug mit dem Nocki-Star Gottfried Würcher wurde verfilmt. Die Dreharbeiten waren Mitte März in Seelach in der Nähe des Klopeiner Sees. Am Mittwoch, dem 15. April, wird der Fall ausgestrahlt.

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Die Dreharbeiten zu dem großen Liebesbetrug, bei dem eine Deutsche ihre Wohnung aufgab und plötzlich mit Sack und Pack vor der Haustüre des Schlagersängers Gottfried Würcher stand, fanden am Klopeiner See statt. Ein Team von Servus TV und Mabon Film drehte den Fall nach:

„Nein, das kann nicht sein, ich habe doch mit dir ununterbrochen geschrieben, Liebster“, brach Schauspielerin Nora Bollmann bei den Dreharbeiten vor den vielen Umzugskartons zusammen.

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Die Kärntnerin spielt die Rolle der Frau, die über mehrere Monate Opfer eines Betrügers wurde. Dieser gab sich als der Nocki-Star aus und gaukelte ihr eine Liebesbeziehung vor.

„Du wurdest betrogen. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Das war ein Betrüger“, versucht Alfred Aichholzer als Nocki-Double im Film die aufgelöste Dame zu beruhigen.

Ein Team von Mabon Film und Servus TV war in Seelach für die Verfilmung des Falls.
Ein Team von Mabon Film und Servus TV war in Seelach für die Verfilmung des Falls.(Bild: Elena Überbacher)
Die Schauspieler beim Dreh.
Die Schauspieler beim Dreh.(Bild: Elena Überbacher)
Der Liebesbetrug wird am 15. April auf ServusTV ausgestrahlt.
Der Liebesbetrug wird am 15. April auf ServusTV ausgestrahlt.(Bild: Elena Überbacher)
Hinter den Szenen.
Hinter den Szenen.(Bild: Elena Überbacher)

Der Betrug wurde im Zuge der Sendung „Fahndung Österreich“ nachgedreht, der Täter ist noch auf freiem Fuß. Heute, Mittwoch, um 20.15 Uhr läuft der Fall auf Servus TV.

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