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Fahndung Österreich

Filmdreh in Kärnten: Liebes-Betrug mit Nocki Star

Kärnten
20.03.2026 20:00
Die Dreharbeiten für die Sendung Fahndung Österreich in der Nähe des Klopeiner Sees laufen auf ...
Die Dreharbeiten für die Sendung Fahndung Österreich in der Nähe des Klopeiner Sees laufen auf Hochtouren.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Fast vier Monate sind vergangen, als eine 76-jährige Frau mit Sack und Pack vor dem Haus des bekannten Sängers Gottfried Würcher stand. Sie wurde Opfer eines Liebes-Betrugs. Aktuell ist ein Filmteam in Kärnten und dreht den Fall für die populäre Sendung Fahndung Österreich nach.

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„Ich verstehe das nicht, wie kann das sein?“, stammelt die Schauspielerin Nora Bollmann verzweifelt am Freitagnachmittag vor dem Haus in Seelach in Kärnten. Jedenfalls für die Verfilmung des „Scams“, denn passiert ist er, wie berichtet, in Oberkärnten. Bollmann spielt die 76-jährige Frau, die über mehrere Monate hinweg Opfer eines Liebesbetrugs wurde.

Verliebt in Nocki-Star 
Seit 2024 glaubte die Frau, in Kontakt mit dem bekannten Schlagersänger Gottfried Würcher zu stehen. Immer wieder hat sie Bilder von ihm bekommen und überwies ihm sogar Geld in Form von mehreren Gutscheincodes und Geschenkkarten, weil ihr vorgegaukelt wurde, dass der Star schwer krank ist.

Die gute Seele verliebte sich schließlich auch noch in Würcher und gab ihre Wohnung in Deutschland auf. Mit Hab und Gut stand sie dann letztes Jahr im November vor seiner Haustür, um bei dem Schlagersänger einzuziehen. Doch dort bemerkte sie, dass sie über die Monate hinweg nicht mit ihm, sondern mit einem Betrüger, in Kontakt gewesen war. Immer wieder schickte er ihr auch glaubwürdige, KI-generierte Bilder. Der Liebesbetrug sorgte Anfang November für Schlagzeilen. Der Betrüger ist noch auf freiem Fuß.

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Drehort in der Nähe des Klopeiner Sees
„Nein, es tut mir leid, das war nicht ich, sondern ein Betrüger. Wir haben nie miteinander geschrieben“, versucht Alfred Aichholzer als Nocki-Double die Dame zu beruhigen. Der Villacher spielt bei den Dreharbeiten den Schlagersänger. „Cut! Bitte noch einmal“, ruft Regisseur Andy Klein. Und das Produktionsteam von ServusTV und Mabon Film macht sich für den nächsten Take am Klopeiner See bereit.

Andy Aichholzer als „Gottfried Würcher“ und Nora Bollmann als „Liebes-Opfer“ mit ihrem Hab und ...
Andy Aichholzer als „Gottfried Würcher“ und Nora Bollmann als „Liebes-Opfer“ mit ihrem Hab und Gut vor der Haustüre des Schlagerstars.(Bild: Elena Überbacher)
Das Produktionsteam hinter der Kamera.
Das Produktionsteam hinter der Kamera.(Bild: Elena Überbacher)
Einblicke in den Filmdreh.
Einblicke in den Filmdreh.(Bild: Elena Überbacher)
Die Frau wurde derart betrogen, dass sie ihe Wohnung in Deutschland aufgab und mit ihrem Hab und ...
Die Frau wurde derart betrogen, dass sie ihe Wohnung in Deutschland aufgab und mit ihrem Hab und Gut bei dem Nocki Star einziehen wollte. Doch ihre Liebe wurde nicht erwiedert.(Bild: Elena Überbacher)

Die Sendung wird am Mittwoch, 15. April, um 20.15 Uhr auf ServusTV ausgestrahlt. Fahndung Österreich präsentiert ungelöste Kriminalfälle.  Zuschauer haben die Möglichkeit, Hinweise zu den vorgestellten Fällen zu geben, und können so mithelfen, die Täter zu ergreifen.

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