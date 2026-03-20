Filmdreh in Kärnten: Liebes-Betrug mit Nocki Star

Die gute Seele verliebte sich schließlich auch noch in Würcher und gab ihre Wohnung in Deutschland auf. Mit Hab und Gut stand sie dann letztes Jahr im November vor seiner Haustür, um bei dem Schlagersänger einzuziehen. Doch dort bemerkte sie, dass sie über die Monate hinweg nicht mit ihm, sondern mit einem Betrüger, in Kontakt gewesen war. Immer wieder schickte er ihr auch glaubwürdige, KI-generierte Bilder. Der Liebesbetrug sorgte Anfang November für Schlagzeilen. Der Betrüger ist noch auf freiem Fuß.