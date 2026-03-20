Filmdreh in Kärnten: Liebes-Betrug mit Nocki Star

Fast vier Monate sind vergangen, als eine 76-jährige Frau mit Sack und Pack vor dem Haus des bekannten Sängers Gottfried Würcher stand. Sie wurde Opfer eines Liebes-Betrugs. Aktuell ist ein Filmteam in Kärnten und dreht den Fall für die populäre Sendung Fahndung Österreich nach.
„Ich verstehe das nicht, wie kann das sein?“, stammelt die Schauspielerin Nora Bollmann verzweifelt am Freitagnachmittag vor dem Haus in Seelach in Kärnten. Jedenfalls für die Verfilmung des „Scams“, denn passiert ist er, wie berichtet, in Oberkärnten. Bollmann spielt die 76-jährige Frau, die über mehrere Monate hinweg Opfer eines Liebesbetrugs wurde.
Verliebt in Nocki-Star
Seit 2024 glaubte die Frau, in Kontakt mit dem bekannten Schlagersänger Gottfried Würcher zu stehen. Immer wieder hat sie Bilder von ihm bekommen und überwies ihm sogar Geld in Form von mehreren Gutscheincodes und Geschenkkarten, weil ihr vorgegaukelt wurde, dass der Star schwer krank ist.
Die gute Seele verliebte sich schließlich auch noch in Würcher und gab ihre Wohnung in Deutschland auf. Mit Hab und Gut stand sie dann letztes Jahr im November vor seiner Haustür, um bei dem Schlagersänger einzuziehen. Doch dort bemerkte sie, dass sie über die Monate hinweg nicht mit ihm, sondern mit einem Betrüger, in Kontakt gewesen war. Immer wieder schickte er ihr auch glaubwürdige, KI-generierte Bilder. Der Liebesbetrug sorgte Anfang November für Schlagzeilen. Der Betrüger ist noch auf freiem Fuß.
Drehort in der Nähe des Klopeiner Sees
„Nein, es tut mir leid, das war nicht ich, sondern ein Betrüger. Wir haben nie miteinander geschrieben“, versucht Alfred Aichholzer als Nocki-Double die Dame zu beruhigen. Der Villacher spielt bei den Dreharbeiten den Schlagersänger. „Cut! Bitte noch einmal“, ruft Regisseur Andy Klein. Und das Produktionsteam von ServusTV und Mabon Film macht sich für den nächsten Take am Klopeiner See bereit.
Die Sendung wird am Mittwoch, 15. April, um 20.15 Uhr auf ServusTV ausgestrahlt. Fahndung Österreich präsentiert ungelöste Kriminalfälle. Zuschauer haben die Möglichkeit, Hinweise zu den vorgestellten Fällen zu geben, und können so mithelfen, die Täter zu ergreifen.
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