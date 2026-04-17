Jugendbande stahl und zündete im Auto Pyrotechnik

Diebesgut im Ausland verkauft

Auch etwas ältere Kriminelle haben die Polizeibeamten ausforschen können: Zwei Bosnier (35 und 37) sollen in neun Firmen in Klagenfurt eingebrochen sein. Ihre Beute: beispielsweise Kaffeemaschinen für den Verkauf in Slowenien. Der 37-Jährige, der in Klagenfurt wohnt, zeigt sich teilweise geständig. Er wurde bei einer Hausdurchsuchung festgenommen. Diebesgut konnte sichergestellt werden. Der Komplize (35) hat keinen Wohnsitz in Österreich; nach ihm wird noch gefahndet. Der Schaden beläuft sich in dem Fall auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.