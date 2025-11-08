Vorteilswelt
Dreiste Methoden

Betrugsmasche rund um Nocki-Sänger geht weiter

Kärnten
08.11.2025 18:00
Nockis-Sänger Gottfried Würcher warnt vor Betrügern, nachdem eine Unbekannte mit ihrem ganzen ...
Nockis-Sänger Gottfried Würcher warnt vor Betrügern, nachdem eine Unbekannte mit ihrem ganzen Hab und Gut vor seiner Türe stand.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Gaunereien rund um den Sänger der Nockis, Gottfried Würcher, scheinen kein Ende zu nehmen. Mittlerweile versuchen die Kriminellen es noch mit perfideren Tricks an die Kontaktdaten von möglichen Opfern zu kommen.

Obwohl eine deutsche Pensionistin, die mit ihrem Hab und Gut in Kärnten aufgeschlagen war, ein bitteres Lehrgeld zahlen musste und Schlagersänger Gottfried Würcher vor den Betrügereien rund um seine Person warnt (wir berichteten), scheinen die Übeltäter noch immer ihr Glück zu versuchen und machen munter weiter.

Auf der Suche nach neuen Opfern
Unter anderem ist nach dem Bekanntwerden des Vorfalls in den Sozialen Medien abermals eine vermeintliche Nachricht von Gottfried Würcher aufgetaucht, in dem beteuert wird, dass der Schlagersänger niemals auf privaten Kanälen in den Sozialen Medien Kontakt mit seinen Fans aufnehmen würde. Im gleichen Atemzug wird aber der ebenfalls vermeintliche private Telegram-Kanal des Schlagersängers angegeben.

Viele Fans erkannten sofort den Schwindel und warnen daher mögliche Opfer: „Das ist der nächste Betrugsversuch! Dass diese Gangster einfach nicht genug bekommen können!“

Den Betrügern einen Riegel vorzuschieben, scheint nicht möglich zu sein. Und so wird der beliebte Nocki-Sänger wohl weiterhin tagtäglich zahlreiche gefälschte Profile rund um seine Person und die Gruppe löschen lassen müssen.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
