„Die Opfer sitzen in einem emotionalen Gefängnis“

Für Nockis-Star Friedl Würcher gab ein Betrugsopfer, wie berichtet, sein Leben auf. Aber warum fallen so viele auf Love-Scam herein und was macht es mit ihnen. Die „Krone“ sprach mit Psychologin Karin Thuller.
„Krone“: Wie kann man nur so naiv sein?“ – eine Frage, die im Zuge des für Schlagzeilen sorgenden Betrugsfalles rund um ein in die Promi-Liebesfalle getappten Opfers (76) oft in den Raum gestellte wurde, und die ich nun an Sie als Expertin weitergeben möchte. Frau Mag. Thuller, Sie arbeiten ja auch mit Opfern, die vom Weissen Ring betreut werden?
Mag. Thuller: Gerade in Fällen von Love- oder Romance-Scamming hat das meist nichts mit Dummheit oder Naivität zu tun. Sondern mit Lebensumständen. Die Täter nutzen die Grundbedürfnisse der Menschen aus. Die Sehnsucht nach Nähe, Liebe, Zweisamkeit, Vertrauen – sprich: Menschen, die sich einsam, alleine fühlen, sind für derartige Betrugsfallen erfahrungsgemäß anfälliger.
