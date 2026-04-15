Gold-Coup in Unterhosen: „Versuchung zu groß!“

Gold ist ein wesentlicher Bestandteil der Produktion von Wafern. Das Edelmetall wird mit speziellen Maschinen auf die Scheiben aufgedampft – und dabei legt sich auch ein Granulat in den Maschinen ab. Je nach Produktionsprozess werden die Geräte regelmäßig gereinigt und vom wertvollen Goldstaub befreit. Dieser wird dann – und daran sieht man, wie viel da zusammenkommt! – in Paketen zu je zehn Kilogramm gesammelt, um es mit gesicherten Transporten nach Deutschland zu bringen, wo es wieder verwertet werden kann.