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Rammte zwei Motorräder

Betrunken und aggressiv: Schweizer festgenommen

Vorarlberg
07.04.2026 11:35
Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Lokals kam es zu dem Vorfall (Symbolbild).
Auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Lokals kam es zu dem Vorfall (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 44-jähriger Pkw-Lenker hat in Hard (Vorarlberg) zwei Motorräder beschädigt und geriet danach mit Anwesenden aneinander. Der sichtlich alkoholisierte Schweizer verweigerte einen Alkotest und wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens von der Polizei vorübergehend festgenommen.

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Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Hard. Ein 44-jähriger, in der Schweiz wohnhafter Mann touchierte dort mit seinem Pkw zwei abgestellte Motorräder. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wollte der Lenker die Unfallstelle verlassen. Zuvor kam es noch zu tätlichen Auseinandersetzungen mit anwesenden Personen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Alkotest strikt verweigert
Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen bei dem 44-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die Durchführung eines Alkotests wurde von dem Mann jedoch strikt verweigert. Da er sich gegenüber den Einsatzkräften zunehmend aggressiv verhielt, sahen sich die Polizisten gezwungen, den 44-Jährigen vorübergehend festzunehmen.

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Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Feldkirch, unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Nötigung und Körperverletzung sowie des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt. Weitere Anzeigen ergehen an die Bezirkshauptmannschaft Bregenz.

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