Betrunken und aggressiv: Schweizer festgenommen



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Hard. Ein 44-jähriger, in der Schweiz wohnhafter Mann touchierte dort mit seinem Pkw zwei abgestellte Motorräder. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wollte der Lenker die Unfallstelle verlassen. Zuvor kam es noch zu tätlichen Auseinandersetzungen mit anwesenden Personen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.