Was müssen sich Politiker alles gefallen lassen?

Plötzlich fand er ein Video, aufgenommen von einem älteren Mann mit Bart. Er redet sich in Rage, kritisiert den Stadtchef wegen desssen Haltung zum neu eröffneten Spielsalon in Halleins Altstadt. Der Tennengauer Wut-Bürger meint zunächst etwa: „Ich finde da nicht wirklich was Verwerfliches dabei.“ So weit, so gut. Doch plötzlich fällt ein Satz, bei dem es Stangassinger den Boden unter den Füßen wegzog:

„Der Bürgermeister – wie er gestern aus der Spielhölle [...] rausgegangen ist, gscheiter wär es gewesen, wenn sie ihm gleich ein Feitl (Anm.: ein Dialekt-Ausdruck für „Messer“) einigrennt hätten, von hinten.“