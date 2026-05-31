„Glauben wir an unser Land“: Kanzler bei ÖFB-Team

Wenige Tage vor der Abreise zur Fußball-WM in den USA hat Christian Stocker (ÖVP) das österreichische Nationalteam besucht. Dabei hatte der Bundeskanzler auch symbolische Glücksbringer im Gepäck. Im Gegenzug erhielt Stocker von Teamchef Ralf Rangnick ein persönliches Teamtrikot.
Das Treffen fand Freitagabend am ÖFB-Campus in Wien-Aspern statt, wo sich das Nationalteams derzeit den letzten Feinschliff vor der WM holt. Stockers Talismane für die Spieler und Betreuer waren mit der Aufschrift „Ein Land. Eine Mannschaft.“ versehen.
Smalltalks mit Abendessen
In seiner Ansprache betonte der Bundeskanzler die Bedeutung des Sports als verbindendes Element für die Gesellschaft und hob den Teamgeist, den Einsatz und die Geschlossenheit der Mannschaft hervor. Im Anschluss fanden viele Smalltaks sowie ein gemeinsames Abendessen statt.
„Historischer Moment“
„Ganz Österreich ist stolz auf unsere Nationalmannschaft. Nach 28 Jahren ist Österreich wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Das ist ein historischer Moment für unser Land und unsere Mannschaft. Unser Nationalteam hat gezeigt, was durch Zusammenhalt möglich ist. Das ist mehr als ein sportlicher Erfolg“, betonte Stocker.
Es ist auch ein Signal an die Menschen in Österreich: Glauben wir an unser Land und arbeiten wir gemeinsam am Aufschwung.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)
Die Teilnahme an der WM sei auch ein Signal an die Menschen in Österreich. „Glauben wir an unser Land und arbeiten wir gemeinsam am Aufschwung. Denn gemeinsam können wir alles schaffen“, betonte Stocker. Er wünsche dem Team den größtmöglichen Erfolg. „Ganz Österreich hält die Daumen.“
Rangnick: „Schönes Zeichen der Wertschätzung“
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bezeichnete den Besuch des Kanzlers als „schönes Zeichen der Wertschätzung für die Mannschaft und das Betreuerteam“.
Man merke, dass die Vorfreude auf die WM in Österreich von Tag zu Tag wächst. „Diese Unterstützung nehmen wir gerne mit. Unser voller Fokus liegt nun auf den letzten Vorbereitungen, um Österreich bei der WM bestmöglich vertreten zu können.“
Wir wissen, wie viele Fans hinter uns stehen, und wollen ihnen mit unseren Leistungen möglichst viele schöne Momente schenken.
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
Kanzler bei zweitem Gruppenspiel des ÖFB live vor Ort
Stocker wird im Rahmen einer Dienstreise Österreichs zweites Gruppenspiel gegen Argentinien am 22. Juni in Dallas besuchen und vor Ort die Daumen drücken.
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