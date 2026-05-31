„Glauben wir an unser Land“: Kanzler bei ÖFB-Team

„Historischer Moment“

„Ganz Österreich ist stolz auf unsere Nationalmannschaft. Nach 28 Jahren ist Österreich wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Das ist ein historischer Moment für unser Land und unsere Mannschaft. Unser Nationalteam hat gezeigt, was durch Zusammenhalt möglich ist. Das ist mehr als ein sportlicher Erfolg“, betonte Stocker.