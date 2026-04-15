Schul-Frühling: Garteln und Französisch vor Ort

Vollkommen professionell geht es beim Gartenbau in der Landwirtschaftlichen Fachschule Eisenstadt zu: Drei Klassen mit 80 Schülern übernehmen zusammen mit Betriebsleiter Martin Novak den Anbau von Obst und Gemüse, einschließlich des Aufstellens von Folientunneln. Dort wird nun schon geerntet und so sind im Ab-Hof-Selbstbedienungsladen der Schule bereits täglich Salat, Jungzwiebeln und Radieschen im Angebot. Demnächst folgen auch Kohlrabi.

Französisch lernen in Nizza bringt’s

Das BORG Jennersdorf ermöglichte den Siebtklässlern, die Französisch lernen, die Teilnahme an einer Sprachreise nach Nizza. Neben einem Sprachkurs mit Konversation brachte die Unterbringung bei Gastfamilien ihnen authentische Einblicke in den französischen Alltag.