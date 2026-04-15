Schul-Frühling: Garteln und Französisch vor Ort

Egal, ob in der Volksschule Neuberg oder in der Landwirtschaftlichen Fachschule Eisenstadt – Garteln bringt der Jugend Erfolgserlebnisse. Und der Frühling in Nizza wehte viel französische Sprache und Authentizität ins Leben der BORG-Schüler von Jennersdorf.
Voriges Jahr bekam die Volksschule Neuberg Hochbeete und begann mit der Gartenarbeit. Nun gehen die Schüler in ihre zweite Gartensaison. Ein Ziel der Schule ist es, den Kindern die Arbeit im eigenen Garten näherzubringen und Regionalität und Nachhaltigkeit zu erklären.
Hilfreiche Mama unterstützte
Gemeinsam mit Ines Fritz, Mutter einer Schülerin, wurden kürzlich die Hochbeete hergerichtet sowie Pflanzen gesetzt und angebaut. Die Kinder haben die Aufgabe der Beobachtung und der Pflege. Wenn es dann Erntezeit ist, wird aus dem Gemüse wieder ein schmackhaftes Essen zubereitet.
Vollkommen professionell geht es beim Gartenbau in der Landwirtschaftlichen Fachschule Eisenstadt zu: Drei Klassen mit 80 Schülern übernehmen zusammen mit Betriebsleiter Martin Novak den Anbau von Obst und Gemüse, einschließlich des Aufstellens von Folientunneln. Dort wird nun schon geerntet und so sind im Ab-Hof-Selbstbedienungsladen der Schule bereits täglich Salat, Jungzwiebeln und Radieschen im Angebot. Demnächst folgen auch Kohlrabi.
Französisch lernen in Nizza bringt’s
Das BORG Jennersdorf ermöglichte den Siebtklässlern, die Französisch lernen, die Teilnahme an einer Sprachreise nach Nizza. Neben einem Sprachkurs mit Konversation brachte die Unterbringung bei Gastfamilien ihnen authentische Einblicke in den französischen Alltag.
Ein abwechslungsreiches Programm führte die Schüler unter anderem nach Monaco, Cannes und Èze. Auch kulinarisch tauchten die Jugendlichen in die französische Kultur ein: Sie genossen Crêpes und „Socca“ (Kichererbsenfladen), einige probierten sogar zusätzliche typische Spezialitäten wie Schnecken und Froschschenkel.
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