Neues Festivalformat für HipHop und Streetstyle

Aufführungen und Battle-Abend

Den Auftakt setzt am Montag, 27. April, das Urban Arts Ensemble Ruhr mit dem radikal wirkenden Stück „Cracks“: Die Choreografie widmet sich HipHop, verbindet Straßenenergie mit Präzision. Am Dienstag, 28. April, lässt das Ensemble noch an der Weltpremiere von „Zwei gegen Sacre“ teilnehmen: HipHop befragt Strawinskys Musik. Weiteres Highlight ist der Battle-Abend „Floor on Fire“ (29. 4.) an dem anlässlich des Welttags des Tanzes Performer aus den Bereichen Contemporary, Ballett, Breakdance oder Streetstyle gegeneinander antreten. Das Finale (30. 4.) macht die Company von Naima Mazic mit einem feministisch-jazzigen Manifest. Zum Abschluss gibt es außerdem eine Nightline.