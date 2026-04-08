Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schloss Lamberg

Musikfestival Steyr zelebriert Rockmusical „Hair“

Oberösterreich
08.04.2026 16:00
Kult-Musical an einem Kult-Schauplatz: „Hair“ im Schlossgraben Steyr
Kult-Musical an einem Kult-Schauplatz: „Hair“ im Schlossgraben Steyr(Bild: Peter C.Mayr)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Love & Peace: Das Musikfestival Steyr stellt in seiner 32. Saison das Rockmusical „Hair“ auf die Bühne, Premiere ist am 23. Juli. Großartige Stimmen, rasante Choreografien und Live‑Sound verschmelzen zu einem Abend, der unter die Haut geht – bunt und überraschend aktuell.

Im Sommer hält mit dem ikonischen Musical „Hair“ der rebellische Geist der 1960er-Jahre Einzug in den romantischen Graben des Schlosses Lamberg: Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Leute in New York. Sie wollen Freiheit, Liebe und Selbstbestimmung leben. Als einer von ihnen zum Militärdienst eingezogen wird, lehnen sie sich dagegen auf. Das Musical erzählt vom Aufbruch einer Generation – und davon, was es kostet, gegen den Strom zu schwimmen.

Große Hits unter Sternenhimmel
„Die Botschaft von Freiheit, Vielfalt und Menschlichkeit im Musical ist heute ebenso aktuell wie zur Zeit seiner Entstehung“, sagt Intendant Karl-Michael Ebner. Auch die Musik mit großen Hits wie „Aquarius/Let the Sunshine in“, dem Titelsong „Hair“ oder „Good Morning Starshine“ haben nie an Popularität eingebüßt. Besetzt wird die für Steyr maßgeschneiderte Neuinszenierung mit einem internationalen Ensemble.

Rendering der Bühne im Schloss- graben: Blumen in den Farben des Regen- bogens – bunt, ...
Rendering der Bühne im Schloss- graben: Blumen in den Farben des Regen- bogens – bunt, verspielt, romantisch.(Bild: Musikfestival Steyr)
Karl-Michael Ebner, Intendant des Musikfestivals Steyr
Karl-Michael Ebner, Intendant des Musikfestivals Steyr(Bild: Mila Zytka)
Zitat Icon

Mit großer Musik und starken Bildern wird die Energie von „Hair“ im Schlossgraben von Schloss Lamberg als intensives Erlebnis spürbar.

Karl-Michael Ebner, Intendant des Musikfestivals Steyr

Lesen Sie auch:
Ticketverkauf startet
Hubert von Goisern geht 2027 wieder auf Tour
07.04.2026
Julia Rumplmayr
Reiseführer für Kinder durch die Stahlstadt
30.03.2026
Musik und Kabarett
Rosengarten mit Musik, Kabarett und Abendzauber
03.04.2026

Christian Funk – er verkörperte in der Jubiläumsproduktion „Rocky Horror Show“ im Jahr 2024 den Dr. Frank N. Furter – übernimmt die Rolle des Claude, der im Zentrum der Handlung steht. An seiner Seite steht James Park als charismatischer „Tribe“-Anführer George Berger, in weiteren Rollen sind u.a. Jill Clesse, Sarah Kornfeld oder Anthony C. Kirby zu sehen.

Regie führt Susanne Sommer, Andreas Brencic übernimmt die musikalische Leitung. Die energiegeladene Open-Air-Produktion „Hair“, die die „Krone“ präsentiert, hat am 23. Juli Premiere und steht bis 8. August am Spielplan. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.04.2026 16:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.125 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.666 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.422 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1613 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
959 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Oberösterreich
Schloss Lamberg
Musikfestival Steyr zelebriert Rockmusical „Hair“
Unfall im Innviertel
Nach Überschlag meldete sich „schuldiger“ Lenker
Mehr als 21.000
So viele Läufer wie nie zuvor beim Linz-Marathon
Beim Linksabbiegen
Betrunkene Lenkerin krachte mit Biker zusammen
Live Konzert
DJ Ötzi feiert den Sommer am Linzer Domplatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf