Musikfestival Steyr zelebriert Rockmusical „Hair“

Love & Peace: Das Musikfestival Steyr stellt in seiner 32. Saison das Rockmusical „Hair“ auf die Bühne, Premiere ist am 23. Juli. Großartige Stimmen, rasante Choreografien und Live‑Sound verschmelzen zu einem Abend, der unter die Haut geht – bunt und überraschend aktuell.
Im Sommer hält mit dem ikonischen Musical „Hair“ der rebellische Geist der 1960er-Jahre Einzug in den romantischen Graben des Schlosses Lamberg: Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Leute in New York. Sie wollen Freiheit, Liebe und Selbstbestimmung leben. Als einer von ihnen zum Militärdienst eingezogen wird, lehnen sie sich dagegen auf. Das Musical erzählt vom Aufbruch einer Generation – und davon, was es kostet, gegen den Strom zu schwimmen.
Große Hits unter Sternenhimmel
„Die Botschaft von Freiheit, Vielfalt und Menschlichkeit im Musical ist heute ebenso aktuell wie zur Zeit seiner Entstehung“, sagt Intendant Karl-Michael Ebner. Auch die Musik mit großen Hits wie „Aquarius/Let the Sunshine in“, dem Titelsong „Hair“ oder „Good Morning Starshine“ haben nie an Popularität eingebüßt. Besetzt wird die für Steyr maßgeschneiderte Neuinszenierung mit einem internationalen Ensemble.
Mit großer Musik und starken Bildern wird die Energie von „Hair“ im Schlossgraben von Schloss Lamberg als intensives Erlebnis spürbar.
Karl-Michael Ebner, Intendant des Musikfestivals Steyr
Christian Funk – er verkörperte in der Jubiläumsproduktion „Rocky Horror Show“ im Jahr 2024 den Dr. Frank N. Furter – übernimmt die Rolle des Claude, der im Zentrum der Handlung steht. An seiner Seite steht James Park als charismatischer „Tribe“-Anführer George Berger, in weiteren Rollen sind u.a. Jill Clesse, Sarah Kornfeld oder Anthony C. Kirby zu sehen.
Regie führt Susanne Sommer, Andreas Brencic übernimmt die musikalische Leitung. Die energiegeladene Open-Air-Produktion „Hair“, die die „Krone“ präsentiert, hat am 23. Juli Premiere und steht bis 8. August am Spielplan.