Musikfestival Steyr zelebriert Rockmusical „Hair“

Im Sommer hält mit dem ikonischen Musical „Hair“ der rebellische Geist der 1960er-Jahre Einzug in den romantischen Graben des Schlosses Lamberg: Im Mittelpunkt steht eine Gruppe junger Leute in New York. Sie wollen Freiheit, Liebe und Selbstbestimmung leben. Als einer von ihnen zum Militärdienst eingezogen wird, lehnen sie sich dagegen auf. Das Musical erzählt vom Aufbruch einer Generation – und davon, was es kostet, gegen den Strom zu schwimmen.