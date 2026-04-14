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Strenge Fahnenregeln beim Eurovision Song Contest

Wien
14.04.2026 15:14
Das Flaggen schwingen ist fixer Bestandteil des Song Contests. Auch der Fahneneinzug der ...
Das Flaggen schwingen ist fixer Bestandteil des Song Contests. Auch der Fahneneinzug der teilnehmenden Länder gehört traditionell dazu.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Ebbe beim Fahnenmeer beim 70. Eurovision Song Contest im Mai 2026 in Wien: Aufgrund sehr strenger Brandschutzregeln sind heuer nur noch schwer entflammbare Flaggen erlaubt

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Sie sind fixer Bestandteil des Eurovision Song Contest und gehören dazu wie die aufwendigen Bühnenshows, der Livegesang oder auch die Punktevergabe: die Fahnen der teilnehmenden Länder. Doch in Wien könnte das Flaggenmeer heuer deutlich geringer ausfallen.

Wegen der tragischen Brandkatastrophe in Crans-Montana (Schweiz) gibt es für den ESC diesmal ...
Wegen der tragischen Brandkatastrophe in Crans-Montana (Schweiz) gibt es für den ESC diesmal eine neue Flaggenregelung.(Bild: EPA/CYRIL ZINGARO)

Der Grund? Nach dem tragischen Flammeninferno in der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) mit 41 Toten gibt es verschärfte Brandschutzbestimmungen für das weltweit beachtete Großereignis. Das heißt: alle Fahnen und Fähnchen, die zu den insgesamt neun ESC-Shows in die Stadthalle mitgebracht werden, müssen auch den österreichischen Sicherheitsstandards entsprechen (ÖNORM B 3822:2010-06-15 / DIN EN 13501-1). 

Chaos beim Einlass droht
Beim Einlass könnte es in diesem Jahr also ziemlich chaotisch werden. Denn unabhängig davon, wo man seine Flagge erworben hat, muss eindeutig sichergestellt werden, dass diese über das entsprechende Zertifikat verfügt. Es ist nämlich beim Einlass unbedingt vorzuzeigen.

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Für viele Fans wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Will man dennoch mit einer Flagge in die Stadthalle, die auch den erforderlichen Standards entspricht, kann man diese nur im offiziellen Eurovision-Shop kaufen, so der Veranstalter Oeticket.

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