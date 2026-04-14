Strenge Fahnenregeln beim Eurovision Song Contest

Der Grund? Nach dem tragischen Flammeninferno in der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) mit 41 Toten gibt es verschärfte Brandschutzbestimmungen für das weltweit beachtete Großereignis. Das heißt: alle Fahnen und Fähnchen, die zu den insgesamt neun ESC-Shows in die Stadthalle mitgebracht werden, müssen auch den österreichischen Sicherheitsstandards entsprechen (ÖNORM B 3822:2010-06-15 / DIN EN 13501-1).