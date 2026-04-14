Strenge Fahnenregeln beim Eurovision Song Contest

Ebbe beim Fahnenmeer beim 70. Eurovision Song Contest im Mai 2026 in Wien: Aufgrund sehr strenger Brandschutzregeln sind heuer nur noch schwer entflammbare Flaggen erlaubt
Sie sind fixer Bestandteil des Eurovision Song Contest und gehören dazu wie die aufwendigen Bühnenshows, der Livegesang oder auch die Punktevergabe: die Fahnen der teilnehmenden Länder. Doch in Wien könnte das Flaggenmeer heuer deutlich geringer ausfallen.
Der Grund? Nach dem tragischen Flammeninferno in der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) mit 41 Toten gibt es verschärfte Brandschutzbestimmungen für das weltweit beachtete Großereignis. Das heißt: alle Fahnen und Fähnchen, die zu den insgesamt neun ESC-Shows in die Stadthalle mitgebracht werden, müssen auch den österreichischen Sicherheitsstandards entsprechen (ÖNORM B 3822:2010-06-15 / DIN EN 13501-1).
Chaos beim Einlass droht
Beim Einlass könnte es in diesem Jahr also ziemlich chaotisch werden. Denn unabhängig davon, wo man seine Flagge erworben hat, muss eindeutig sichergestellt werden, dass diese über das entsprechende Zertifikat verfügt. Es ist nämlich beim Einlass unbedingt vorzuzeigen.
Für viele Fans wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Will man dennoch mit einer Flagge in die Stadthalle, die auch den erforderlichen Standards entspricht, kann man diese nur im offiziellen Eurovision-Shop kaufen, so der Veranstalter Oeticket.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.