Nur dieser Spieler musste länger als Zverev warten

Die 42 ist in Douglas Adams’ Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ die von einem Supercomputer errechnete Antwort auf die „endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Für Alexander Zverev könnte am Sonntag die Zahl 41 die Antwort auf seine sehnlichste Frage bringen, die da lautet: „Werde ich in meiner Karriere einen Grand Slam gewinnen?“