Nur dieser Spieler musste länger als Zverev warten

Schon in jungen Jahren war Alexander Zverev als mehrmaliger Grand-Slam-Sieger gehandelt worden, doch Nadal, Djokovic und Co. verwehrten ihm stets den großen Wurf. Eine bessere Chance als an diesem Sonntag gegen Flavio Cobolli, um endlich den ersehnten Titel zu feiern, kann sich der Deutsche nicht wünschen.
Die 42 ist in Douglas Adams’ Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ die von einem Supercomputer errechnete Antwort auf die „endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Für Alexander Zverev könnte am Sonntag die Zahl 41 die Antwort auf seine sehnlichste Frage bringen, die da lautet: „Werde ich in meiner Karriere einen Grand Slam gewinnen?“
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