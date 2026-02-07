„Aktion scharf“: Unterwegs in Wiens Clubszene

Auf Schutzweg übersehen: Frau von Auto erfasst
Im Spital behandelt
Die tödliche Feuerhölle in einem Club im schweizerischen Crans-Montana hat Folgen: Wiens Clubs und Bars stehen nun verstärkt im Fokus – die Kontrollen wurden massiv verschärft. Die „Krone“ war bei einer unangekündigten Überprüfung der Stadt dabei.
Die tragischen Bilder aus der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) haben sich in das Gedächtnis gebrannt. Überprüfungen, strenge Auflagen und Kontrollen für Nachtlokale in Wien sollen hier ein hohes Sicherheitsniveau garantieren. Erste Station ist in dieser Nacht die Lugeck-Alm in der City. Kurz vor 23 Uhr ist es hier noch ruhig. Gleich am Eingang wird der Feuerlöscher kontrolliert.
