„Aktion scharf“: Unterwegs in Wiens Clubszene

Die tragischen Bilder aus der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) haben sich in das Gedächtnis gebrannt. Überprüfungen, strenge Auflagen und Kontrollen für Nachtlokale in Wien sollen hier ein hohes Sicherheitsniveau garantieren. Erste Station ist in dieser Nacht die Lugeck-Alm in der City. Kurz vor 23 Uhr ist es hier noch ruhig. Gleich am Eingang wird der Feuerlöscher kontrolliert.