Crans-Montana-Schock

„Aktion scharf“: Unterwegs in Wiens Clubszene

Wien
07.02.2026 19:00
Die nächtliche Schwerpunktkontrolle zeigte, wie sicher Wiens Nachtgastronomie ist und wo Fallen ...
Die nächtliche Schwerpunktkontrolle zeigte, wie sicher Wiens Nachtgastronomie ist und wo Fallen lauern könnten.
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Die tödliche Feuerhölle in einem Club im schweizerischen Crans-Montana hat Folgen: Wiens Clubs und Bars stehen nun verstärkt im Fokus – die Kontrollen wurden massiv verschärft. Die „Krone“ war bei einer unangekündigten Überprüfung der Stadt dabei. 

0 Kommentare

Die tragischen Bilder aus der Silvesternacht in Crans-Montana (Schweiz) haben sich in das Gedächtnis gebrannt. Überprüfungen, strenge Auflagen und Kontrollen für Nachtlokale in Wien sollen hier ein hohes Sicherheitsniveau garantieren. Erste Station ist in dieser Nacht die Lugeck-Alm in der City. Kurz vor 23 Uhr ist es hier noch ruhig. Gleich am Eingang wird der Feuerlöscher kontrolliert.

Wien
