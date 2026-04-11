Gemeinsam in Song-Contest-Erinnerungen schwelgen

In den Häusern zum Leben, dem größten Anbieter in der Seniorenbetreuung in Österreich, wird ein musikalisches Programm geboten. Beim „Sing Along“ mit Monika Ballwein wird die Sängerin, in Begleitung eines Pianisten, gemeinsam mit den Hausbewohnern ausgewählte Song-Contest-Klassiker und weitere Evergreens singen. Natürlich darf dabei auch das berühmte Lied „Merci Cherie“ von Udo Jürgens nicht fehlen. Heuer ist es übrigens genau 60 Jahre her, dass er damit in Luxemburg den Sieg für Österreich einfuhr. Damals noch beim Grand Prix de la Chanson.