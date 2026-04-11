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Häuser zum Leben

Gemeinsam in Song-Contest-Erinnerungen schwelgen

Wien
11.04.2026 16:00
Die Häuser zum Leben bringen den Eurovision Song Contest jetzt direkt zu den Senioren.
Die Häuser zum Leben bringen den Eurovision Song Contest jetzt direkt zu den Senioren.(Bild: © Christian Fischer)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Bevor Wien im Mai wieder die Bühne für den größten Gesangswettbewerb der Welt wird, kann in den Häusern zum Leben zu Musikgeschichte gemeinsam gefeiert und gesungen werden. 

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Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat es diese Woche bereits angekündigt: Der Eurovision Song Contest im Mai in Wien soll ein Ereignis „für alle“ sein. Deshalb wird es schon kommende Woche zu einer ganz besonderen Aktion kommen.

In den Häusern zum Leben, dem größten Anbieter in der Seniorenbetreuung in Österreich, wird ein musikalisches Programm geboten. Beim „Sing Along“ mit Monika Ballwein wird die Sängerin, in Begleitung eines Pianisten, gemeinsam mit den Hausbewohnern ausgewählte Song-Contest-Klassiker und weitere Evergreens singen. Natürlich darf dabei auch das berühmte Lied „Merci Cherie“ von Udo Jürgens nicht fehlen. Heuer ist es übrigens genau 60 Jahre her, dass er damit in Luxemburg den Sieg für Österreich einfuhr. Damals noch beim Grand Prix de la Chanson.

Mit „Merci Chérie“ holte Udo Jürgens im Jahr 1966 den ersten Sieg für Österreich beim Eurovision ...
Mit „Merci Chérie“ holte Udo Jürgens im Jahr 1966 den ersten Sieg für Österreich beim Eurovision Song Contest.(Bild: ORF)
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Gleichzeitig war es der Startschuss seiner internationalen Karriere. 1967 fand der Song Contest dann in der Hofburg statt. „Für die Generation, die sich noch an Österreichs ersten Sieg beim Song Contest erinnert, wird das ein ganz besonderes Schmankerl“, freut sich Stadtchef Ludwig. Ein begleitendes Programm werden dabei auch die Clubsänger und die Haus-Chöre bieten. Die drei Veranstaltungen werden im April im Haus Leopoldau (14. April) im Haus Augarten (15. April) und im Haus Hetzendorf (24. April) stattfinden. Die Plätze dafür sind begrenzt.

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