Im Urlaub Müllsammeln?
Berlin lockt Touristen mit Gutscheinen zum Putzen
Berlin hat einen neuen Plan gegen das Müllproblem der Stadt geschmiedet: Touristen sollen künftig während ihres Urlaubs Abfall einsammeln. Dafür soll es Belohnungen geben.
Berlin plant ein ungewöhnliches Pilotprojekt. Als Vorbild dafür gilt ein Projekt aus Dänemark. Unter dem Titel „BerlinPay“ sollen sich Touristen, die die Stadt besuchen, kleine Vorteile erarbeiten können, wenn sie zum Beispiel Müll sammeln oder sich auf andere Art und Weise nachhaltig verhalten.
Belohnungen fürs Müllsammeln
In Berlin steht 2026 besonders das umweltbewusste Verhalten auf den Gewässern der Stadt im Vordergrund. „Wer sich am und auf dem Wasser bewusst verhält – etwa Müll sammelt, den Kiez verschönert oder soziale Projekte unterstützt – erhält bei teilnehmenden Partnern eine Anerkennung: kleine Vorteile oder besondere Berlin-Erlebnisse“, heißt es dazu auf der Tourismusseite „Visit Berlin“.
Projekt nach dänischem Vorbild
Ein genaues Konzept für das Nachhaltigkeits-Projekt gibt es bisher nicht. Dieses soll laut der „Bild“ bis vor Pfingsten präsentiert werden. In Dänemark gibt es ein ähnliches Projekt mit dem Titel „CopenPay“. Die Hauptstadt Kopenhagen lockt Touristen etwa mit freien Eintritten, Führungen und Gratisgetränken an, wenn sie beim Müllsammeln helfen. Auch die Anreise per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird belohnt.
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