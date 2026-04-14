Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Urlaub Müllsammeln?

Berlin lockt Touristen mit Gutscheinen zum Putzen

Deutschland
14.04.2026 14:25
Bilder wie diese soll es künftig in Berlin nicht mehr geben. (Symbolbild)
Bilder wie diese soll es künftig in Berlin nicht mehr geben. (Symbolbild)(Bild: kosoff)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Berlin hat einen neuen Plan gegen das Müllproblem der Stadt geschmiedet: Touristen sollen künftig während ihres Urlaubs Abfall einsammeln. Dafür soll es Belohnungen geben.

0 Kommentare

Berlin plant ein ungewöhnliches Pilotprojekt. Als Vorbild dafür gilt ein Projekt aus Dänemark. Unter dem Titel „BerlinPay“ sollen sich Touristen, die die Stadt besuchen, kleine Vorteile erarbeiten können, wenn sie zum Beispiel Müll sammeln oder sich auf andere Art und Weise nachhaltig verhalten.

Belohnungen fürs Müllsammeln
In Berlin steht 2026 besonders das umweltbewusste Verhalten auf den Gewässern der Stadt im Vordergrund. „Wer sich am und auf dem Wasser bewusst verhält – etwa Müll sammelt, den Kiez verschönert oder soziale Projekte unterstützt – erhält bei teilnehmenden Partnern eine Anerkennung: kleine Vorteile oder besondere Berlin-Erlebnisse“, heißt es dazu auf der Tourismusseite „Visit Berlin“.

Lesen Sie auch:
Die Sorge um einen Mangel an Kerosin treibt die Reisebranche derzeit um.
Krone Plus Logo
Kerosinmangel und Co.:
Wie teuer unser Urlaub heuer im Sommer wird
14.04.2026
Volkshilfe sauer
Wie falsch entsorgte Kleiderspenden zu Müll werden
11.04.2026
Viele helfende Hände
Reifen, Stühle: Viel Müll aus dem Wasser gefischt
14.04.2026

Projekt nach dänischem Vorbild
Ein genaues Konzept für das Nachhaltigkeits-Projekt gibt es bisher nicht. Dieses soll laut der „Bild“ bis vor Pfingsten präsentiert werden. In Dänemark gibt es ein ähnliches Projekt mit dem Titel „CopenPay“. Die Hauptstadt Kopenhagen lockt Touristen etwa mit freien Eintritten, Führungen und Gratisgetränken an, wenn sie beim Müllsammeln helfen. Auch die Anreise per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird belohnt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
14.04.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf