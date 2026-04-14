Berlin lockt Touristen mit Gutscheinen zum Putzen

Projekt nach dänischem Vorbild

Ein genaues Konzept für das Nachhaltigkeits-Projekt gibt es bisher nicht. Dieses soll laut der „Bild“ bis vor Pfingsten präsentiert werden. In Dänemark gibt es ein ähnliches Projekt mit dem Titel „CopenPay“. Die Hauptstadt Kopenhagen lockt Touristen etwa mit freien Eintritten, Führungen und Gratisgetränken an, wenn sie beim Müllsammeln helfen. Auch die Anreise per Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird belohnt.