Wie falsch entsorgte Kleiderspenden zu Müll werden

Hohe Kosten für Entsorgung

Falsch abgelagerte Textilien würden durch Regen und Verschmutzung unbrauchbar werden und müssen von der Wohlfahrtsorganisation auf eigene Kosten als Müll entsorgt werden. Mit welcher Summe sich das zu Buche schlägt, wollte die Volkshilfe auf „Krone“-Nachfrage nicht mitteilen, nur soviel: „Fakt ist, dass die Sammel- und Entsorgungskosten die Erlöse aus der Kleidersammlung schmerzlich schmälern beziehungsweise wohl bald egalisieren.“