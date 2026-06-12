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Ermittler schockiert

Teile von Babyföten in Garten in Polen gefunden

Ausland
12.06.2026 18:43
Frühere Grundstückseigentümerin war Ärztin – 57-Jährige festgenommen
Frühere Grundstückseigentümerin war Ärztin – 57-Jährige festgenommen(Bild: (c) 2018 Orso/Shutterstock.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Polen sorgt ein ungewöhnlicher Fund in einem Garten für Ermittlungen. Bei Arbeiten auf einem Grundstück wurden medizinische Überreste entdeckt, die nun die Behörden beschäftigen. Eine Ärztin steht im Zentrum der Untersuchungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

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Polnische Ermittler haben im Garten einer Medizinerin Teile menschlicher Föten sichergestellt. Die 57-Jährige, die als Pathologin arbeite, sei festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur PAP am Freitagnachmittag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Sie sei früher Eigentümerin des Grundstücks in der Ortschaft Lutoryz bei Rzeszow gewesen. Die neuen Eigentümer stießen im Garten auf Mengen an medizinischem Abfall, darunter Paraffinblöcke und Mikroskop-Objektträger.

„Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diese Gegenstände bei Erdarbeiten auf dem Grundstück gefunden. Unter den aufgedeckten Abfällen befanden sich auch ein menschlicher Fötus sowie weitere Überreste, bei denen es sich um menschliche Föten in einem frühen Entwicklungsstadium oder um Teile davon handeln könnte“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rzeszow.

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Angaben zum Hintergrund des Falls machte er nicht. Gegen die Ärztin werde wegen Leichenschändung und illegaler Entsorgung gefährlicher Abfälle ermittelt. Dies könne eine Strafe zwischen zwei und zwölf Jahren Haft nach sich ziehen.

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