Teile von Babyföten in Garten in Polen gefunden

Polnische Ermittler haben im Garten einer Medizinerin Teile menschlicher Föten sichergestellt. Die 57-Jährige, die als Pathologin arbeite, sei festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur PAP am Freitagnachmittag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Sie sei früher Eigentümerin des Grundstücks in der Ortschaft Lutoryz bei Rzeszow gewesen. Die neuen Eigentümer stießen im Garten auf Mengen an medizinischem Abfall, darunter Paraffinblöcke und Mikroskop-Objektträger.