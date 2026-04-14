Reifen, Stühle: Viel Müll aus dem Wasser gefischt

Neben der Reinigung der Ufer- und Freizeitbereiche wurde auch am bzw. unter Wasser Müll gesammelt. Der bekannte Müllsammler Felix Krainer von der Umwelt-Plattform „Planet Matters“ begleitete die Aktion und zeigte mit Aufnahmen nicht nur den engagierten Einsatz der Helfer, sondern leider auch, was sich alles im See verbirgt.