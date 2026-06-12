Koala-Dame flog mit Austrian von Wien nach Brüssel

Nein, ein Businessclass-Upgrade gab es für „Millaa Millaa“ dann doch nicht. Schließlich ging es auch nicht nach Australien, sondern „nur“ nach Brüssel. Auch von der Austrian Melangerie durfte die Koala-Dame nichts verkosten. Dafür wurde sie auf dem Flug OS 293 vom Kabinenpersonal in den roten Uniformen mit einer Extraportion Eukalyptus verwöhnt.