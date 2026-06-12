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„Millaa Millaa“

Koala-Dame flog mit Austrian von Wien nach Brüssel

Wien
12.06.2026 19:54
„Millaa Millaa“ (in der Transportbox) reiste mit ihrer Tierpflegerin und bekam von der Crew ...
„Millaa Millaa“ (in der Transportbox) reiste mit ihrer Tierpflegerin und bekam von der Crew Eukalyptus.(Bild: Austrian Airlines/Michael Baco)
Porträt von Gregor Brandl
Von Gregor Brandl

Flug OS293 mit Koala an Bord! Im Zuge einer nicht ganz alltäglichen Reise wurde das sechsjährige Weibchen „Millaa Millaa“ von Wien nach Brüssel überstellt. Die ehemalige Schönbrunn-Bewohnerin hat am Freitag ihre neue Residenz im Zoo Planckendael bereits bezogen und ist wohlauf. 

 

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Nein, ein Businessclass-Upgrade gab es für „Millaa Millaa“ dann doch nicht. Schließlich ging es auch nicht nach Australien, sondern „nur“ nach Brüssel. Auch von der Austrian Melangerie durfte die Koala-Dame nichts verkosten. Dafür wurde sie auf dem Flug OS 293 vom Kabinenpersonal in den roten Uniformen mit einer Extraportion Eukalyptus verwöhnt. 

Ausnahme für besonderen Gast
Der Transport war über mehrere Monate hinweg sorgfältig vorbereitet worden, um dem Tier eine möglichst angenehme, komfortable und stressfreie Reise zu ermöglichen. Zudem erteilten die Austrian Airlines eine Sondergenehmigung für den besonderen Gast. Das Weibchen durfte in ihrer Transportbox, begleitet von der vertrauten Schönbrunner Tierpflegerin, Frau Dr. Gerlinde Hillebrand, in der Passagierkabine fliegen. 

„Millaa Millaa“ auf einem Archivbild aus dem Tiergarten Schönbrunn
„Millaa Millaa“ auf einem Archivbild aus dem Tiergarten Schönbrunn(Bild: DANIEL ZUPANC)

„Millaa Millaa“ ist der erste im Tiergarten Schönbrunn geborene Koala. Sie ist inzwischen ausgewachsen und im passenden Alter, um einen Beitrag zum europäischen Erhaltungsprogramm leisten zu können.

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Nach dem 90-minütigen und pünktlich gelandeten Flug wurde der flauschige Vierbeiner, der an den beiden Vorderpfoten über zwei gegenüberstellbare Daumen verfügt, nach diversen Kontrollen direkt vom Rollfeld in Brüssel nach Antwerpen überstellt. Im dortigen Planckendael-Zoo soll sich „Millaa Millaa“ dem Vernehmen nach am Freitagnachmittag bereits einigermaßen akklimatisiert haben. 

Gut gelandet! Der Koala wurde dann in der Box nach Antwerpen gebracht.
Gut gelandet! Der Koala wurde dann in der Box nach Antwerpen gebracht.(Bild: Austrian Airlines/Michael Baco)

Warum es keine Geruchsbelästigung gab
Was den Vertretern von Österreichs größter Airline neben dem Tierwohl übrigens ein besonderes Anliegen war: „Geruchsbelästigung für andere Fluggäste gab es keine, da Koalas aufgrund ihrer speziellen Ernährung sogar erstaunlich angenehm nach Eukalyptus riechen.“ Im diesem Sinne: Ende gut, alles gut!

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