Tanzen in Stille am Wiener Zentralfriedhof

Die Kirche am Zentralfriedhof öffnet Freitagabend erstmals ihre Tore für eine „Silent Disco“. Die Musik kommt über Funkkopfhörer.
Nach den legendären Konzerten ist der Simmeringer Zentralfriedhof um ein neues Event reicher: Am Freitag geht erstmals die Silent Disco in der Friedhofskirche zum heiligen Borromäus über die Bühne. „Silent“ steht für eine besondere Art des Feierns, bei der Rücksichtnahme und Lebendigkeit nebeneinander bestehen können.
Zwei DJs legen parallel auf
Die Besucher erhalten Funkkopfhörer, über die sie das Musikprogramm hören. Die Wahl hat man dabei zwischen zwei DJs, die parallel auflegen: House, Electro, HipHop und Pop oder Alternative, Indie, Rock sowie musikalische Schmankerl, die thematisch an den Zentralfriedhof anknüpfen.
Gemeinschaft erleben
Dank der Kopfhörer bleibt es im Raum selbst still, sodass es sich auch für Orte wie die Kirche eignet. Pfarrer Jan Soroka: „Unsere Kirche ist ein Ort der Begegnung, mit Gott und miteinander. Wenn Menschen hier zusammenkommen, Freude teilen und Gemeinschaft erleben, dann wird der Kern unserer Botschaft lebendig.“
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