Tanzen in Stille am Wiener Zentralfriedhof

Nach den legendären Konzerten ist der Simmeringer Zentralfriedhof um ein neues Event reicher: Am Freitag geht erstmals die Silent Disco in der Friedhofskirche zum heiligen Borromäus über die Bühne. „Silent“ steht für eine besondere Art des Feierns, bei der Rücksichtnahme und Lebendigkeit nebeneinander bestehen können.