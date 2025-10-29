Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten

Doch es gab ein Problem, die Wiener wollten sich auf der Gstettn, die der Friedhof anfangs war, nicht beerdigen lassen. Auch, weil er schwer erreichbar war. Die Lösung: die Umbettung Prominenter wie Ludwig van Beethoven oder Franz Schubert, die zuvor am Währinger Ortsfriedhof (heute Schubertpark) bestattet waren. Der Plan, den Friedhof zur Sehenswürdigkeit und so beliebter zu machen, ging auf. Heute zählt er rund drei Millionen „Einwohner“ verschiedener Konfessionen und 330.000 Grabstellen. In Europa größer ist nur der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg, wo weniger Tote beerdigt sind.