DJ lässt den „Zentralfriedhof“ wieder aufleben

Austropop-Star hat spontan Erlaubnis erteilt: „Ohne Woifal geht nix“

Das zu bewerkstelligen, war alles andere als eine Sache „von heute auf morgen“, erinnert sich DJ Ostkurve alias Günter Kunz-Hager an die „Bittgänge“ zurück. Nicht nur, dass Ambros das allererste Mal die Erlaubnis, auch seine Stimme für eine moderne Neuauflage zu verwenden – kurz formuliert: „Ohne Woifal wär gar nix ’gangen“ – gegeben hat. Die Brücke für diesen Erfolg hat ihm eine Produktionsfirma gelegt, dann ging alles aber ganz schnell: „Die haben meine Aufnahme an Ambros geschickt – und waren selbst überrascht, dass er zugesagt hat“, schildert der Weinviertler der „Krone“.