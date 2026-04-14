Obduktion von tiefgefrorener Leiche nicht möglich

Ursprünglich hatten die Ermittler gehofft, die Leiche bereits am Dienstag rechtsmedizinisch untersuchen zu können. Der Bruder der Toten hatte am Sonntagabend die Polizei verständigt, weil er die Leiche seiner 28-jährigen Schwester in der Tiefkühltruhe ihrer Souterrainwohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt hatte.