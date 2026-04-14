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Spurensicherung läuft

Obduktion von tiefgefrorener Leiche nicht möglich

Ausland
14.04.2026 13:50
Ein Mann fand am Sonntag die Leiche seiner Schwester in einer Kühltruhe des Mehrfamilienhauses, ...
Ein Mann fand am Sonntag die Leiche seiner Schwester in einer Kühltruhe des Mehrfamilienhauses, das er mit dem Opfer bewohnte.(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Fund einer Leiche in einem Mehrparteienhaus im deutschen Bielefeld steht die Obduktion der Leiche noch aus. Der Grund: Wichtige Spuren dürfen „nicht gefährdet“ werden.

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Ursprünglich hatten die Ermittler gehofft, die Leiche bereits am Dienstag rechtsmedizinisch untersuchen zu können. Der Bruder der Toten hatte am Sonntagabend die Polizei verständigt, weil er die Leiche seiner 28-jährigen Schwester in der Tiefkühltruhe ihrer Souterrainwohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt hatte.

Ermittlungen in alle Richtungen
Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem gewaltsamen Tod aus. Eine Mordkommission ermittelt weiterhin in alle Richtungen. Weitere Details könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht mitgeteilt werden.

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Um die noch unklaren Hintergründe in dem Fall aufzuklären, rufen die Ermittler Bekannte und Freunde der 28-Jährigen auf, sich bei der Mordkommission zu melden. Gesucht würden Personen, die mit dem Opfer Kontakt hatten, sowie Freunde, Bekannte und mögliche Zeugen.

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