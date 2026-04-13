Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Körper eingefroren

Deutscher findet Leiche von Schwester in Kühltruhe

Ausland
13.04.2026 09:40
Eine Obduktion war noch nicht möglich – der Körper muss erst aufgetaut werden (Symbolbild).
Eine Obduktion war noch nicht möglich – der Körper muss erst aufgetaut werden (Symbolbild).(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann hat in seinem Zuhause in Bielefeld eine schaurige Entdeckung machen müssen: Er fand die Leiche seiner Schwester in einer Kühltruhe des Mehrfamilienhauses, das er mit dem Opfer bewohnte. 

0 Kommentare

Der Deutsche rief am Sonntag gegen 22 Uhr die Polizei – die Kriminaltechniker sicherten darauf den Tatort im Bielefelder Stadtteil Gellershagen im Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. Die Kühltruhe soll sich laut „Bild“ in der Kellerwohnung des Wohnhauses befunden haben. 

Polizei geht von Beziehungstat aus
Bei der Getöteten handelt es sich um eine 28-jährige Frau. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission gegründet. Weitere Details zur Horror-Tat sind bislang nicht bekannt – es könnte sich jedoch um eine Beziehungstat handeln. Die Ermittlungen zu einem möglichen Täter laufen.

Lesen Sie auch:
Auf einer deutschen Autobahn wurden im vergangenen November Leichenteile entdeckt, jetzt wurde ...
Grausiger Fund
Abgetrennter Frauenkopf an Autobahn entdeckt
11.04.2026
Krone Plus Logo
Das wirre Geständnis
Vierfache Mutter (38) hingerichtet: Schock-Motiv
07.04.2026

Leiche muss vor Obduktion auftauen
Die Kühltruhe samt den sterblichen Überresten der 28-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und an die Gerichtsmedizin übergeben. Zunächst muss der Körper aufgetaut werden, bevor die Obduktion erfolgen kann. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.04.2026 09:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf