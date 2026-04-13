Deutscher findet Leiche von Schwester in Kühltruhe

Polizei geht von Beziehungstat aus

Bei der Getöteten handelt es sich um eine 28-jährige Frau. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission gegründet. Weitere Details zur Horror-Tat sind bislang nicht bekannt – es könnte sich jedoch um eine Beziehungstat handeln. Die Ermittlungen zu einem möglichen Täter laufen.