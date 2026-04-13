Körper eingefroren
Deutscher findet Leiche von Schwester in Kühltruhe
Ein Mann hat in seinem Zuhause in Bielefeld eine schaurige Entdeckung machen müssen: Er fand die Leiche seiner Schwester in einer Kühltruhe des Mehrfamilienhauses, das er mit dem Opfer bewohnte.
Der Deutsche rief am Sonntag gegen 22 Uhr die Polizei – die Kriminaltechniker sicherten darauf den Tatort im Bielefelder Stadtteil Gellershagen im Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. Die Kühltruhe soll sich laut „Bild“ in der Kellerwohnung des Wohnhauses befunden haben.
Polizei geht von Beziehungstat aus
Bei der Getöteten handelt es sich um eine 28-jährige Frau. Noch in der Nacht wurde eine Mordkommission gegründet. Weitere Details zur Horror-Tat sind bislang nicht bekannt – es könnte sich jedoch um eine Beziehungstat handeln. Die Ermittlungen zu einem möglichen Täter laufen.
Leiche muss vor Obduktion auftauen
Die Kühltruhe samt den sterblichen Überresten der 28-Jährigen wurde von der Polizei sichergestellt und an die Gerichtsmedizin übergeben. Zunächst muss der Körper aufgetaut werden, bevor die Obduktion erfolgen kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.