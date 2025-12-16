Schüler postete nach Amoklauf Selfie mit Leiche

Manifest „Mein Zorn“

Vor dem verheerenden Angriff soll Timofej K. seinen Mitschülern ein Manifest mit dem Titel „Mein Zorn“ geschickt haben, das seine verzerrte Sicht auf die Welt wie auch seine Radikalisierung erschreckend belegen soll. Am Anfang des wirren Schriftstücks sei ein Zitat von Eric Harris enthalten, einem der Schützen beim Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999. 14 Menschen mussten damals ihr Leben lassen, ursprünglich hatten die Täter einen Massenmord mit Hunderten Opfern geplant. Timofej K. brachte zu Papier, dass er die Gesellschaft hasse und die Menschen für ihn nur „Biomüll“ seien. Dafür macht er Muslime, die LGBT-Bewegung, Juden, Antifaschisten, Liberale und die Opposition verantwortlich.