Das dunkle Seelenleben des Schul-Killers Arthur A.

Zeit genug, um Rachefeldzug zu planen

Seinem einzigen Freund verriet er nichts von seinem teuflischen Racheplan. Denn offenbar machte er das BORG in der Dreierschützengasse für sein verkorkstes Leben verantwortlich. Nachdem er in der 6. Klasse zweimal durchgefallen war, verließ er das Gymnasium in der steirischen Landeshauptstadt. Auch Mobbing stand im Raum. Zuletzt arbeitslos, besuchte Arthur A. einen AMS-Kurs. Zeit, um seinen teuflischen Racheplan zu schmieden, hatte er also genug.