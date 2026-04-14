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Escape to Dubai

Arrested: This is the million-euro fraudster from Vienna

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14.04.2026 11:25
The alleged fraudster flaunted himself on social media. Now the handcuffs have snapped shut.
The alleged fraudster flaunted himself on social media. Now the handcuffs have snapped shut.(Bild: Krone KREATIV/Linked In)
Porträt von Michael Pichler
Porträt von Josef Poyer
Von Michael Pichler und Josef Poyer

An Austrian man was wanted across Europe for fraud involving millions, with total damages amounting to 63 million euros. Now, Italian police have succeeded in arresting him. The man is said to have already planned his escape to Dubai. Krone+ reveals in detail what the man is accused of and why the Bavarian judiciary considers him Europe’s biggest tax evader.

0 Kommentare

What do you do with 63 million euros? The man had his own unique answer: live as if there were no limits. His Instagram profile was filled with scenes straight out of a glossy magazine—selfies with gigantic lobsters, champagne next to mountains of Beluga caviar, sunsets over a turquoise sea.

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