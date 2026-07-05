Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umtriebe in U-Bahn

Rechtsextreme vermummte Miliz schockt Washington

Außenpolitik
05.07.2026 19:30
Die Mitglieder der „Patriot Front“ wünschen sich ein Amerika nach dem Vorbild des „weißen“ ...
Die Mitglieder der „Patriot Front“ wünschen sich ein Amerika nach dem Vorbild des „weißen“ Europa.(Bild: Krone-Collage/AFP/FINN GOMEZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In den USA wurde am Samstag das 250-jährige Bestehen zelebriert. Für Verunsicherung sorgte der Aufmarsch einer rechtsextremen Miliz: Hunderte vermummte Mitglieder trieben vielen die Sorgenfalten auf die Stirn.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Trump sprach vor tausenden jubelnden Anhängern. Die wie schon bei seinen Wahlkampfauftritten „USA, USA“ skandierten. Die Rede des Präsidenten hatte sich durch ein Gewitter verzögert und endete erst kurz vor Mitternacht. Weswegen die mit Zäunen abgeriegelte Nationalpromenade im Zentrum der Hauptstadt zeitweise evakuiert werden musste. Vor dem Gewitter hatte es eine mehrstündige Flugschau gegeben, die Kampfjets über Washington donnern ließ.

Der traditionellen Parade zum Unabhängigkeitstag in Washington hatte extreme Hitze einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch andernorts fielen bei Temperaturen um die 40 Grad Celsius die Paraden aus – darunter Philadelphia, wo Vertreter der 13 Ostküsten-Kolonien am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien unterzeichnet hatten.

Schaurige Atmosphäre in einer U-Bahn-Station in der US-Hauptstadt
Schaurige Atmosphäre in einer U-Bahn-Station in der US-Hauptstadt(Bild: AFP/FINN GOMEZ)

US-Gesellschaft tief gespalten
Die tiefe Spaltung der US-Gesellschaft im Jubiläumsjahr machte ein Aufmarsch vermummter Mitglieder der rechtsextremen Gruppe „Patriot Front“, die Überlegenheit von Weißen propagiert, nahe des Kapitols deutlich. „Reclaim America!“ („Erobert Amerika zurück“) riefen die Anhänger provokant. Einige von ihnen schwenkten Konföderiertenflaggen – die Flagge der sklavenhaltenden Südstaaten im US-Bürgerkrieg (1861 bis 1865). Die heute als rassistisches Symbol gilt.

Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters konnten zahlreiche Mitglieder in der typischen Kleidung der Gruppe in den U-Bahnen beobachten: khakifarbene Hosen, blaue Hemden und weiße Gesichtsmasken. In den sozialen Medien wurden Videos verbreitet, in denen die Gruppe zu Trommelschlägen in der Nähe des US-Kapitols marschierte.

Gruppe steht für „radikalen Neuanfang“
„Patriot Front“ hatte sich nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center im Jahr 2017 nach der „Unite the Right“-Demonstration in Charlottesville gebildet. Damals war eine Gegendemonstrantin ums Leben gekommen. In einem Manifest auf ihrer Webseite wird behauptet, die Demokratie habe versagt und es sei daher ein „radikaler Neuanfang“ notwendig.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump wollte unter allen Umständen seine Rede halten. Wegen eines Unwetters ...
Unabhängigkeitsfeiern
Hitze, Donnerwetter und Evakuierung vor Trump-Rede
05.07.2026
Krone Plus Logo
Donald allein zu Haus
250. Geburtstag: Noch nie waren die USA so einsam
04.07.2026

Immer wieder wird Trumps Politik als Urheber für das Erstarken rechter Milizen verantwortlich gemacht. „Dass sie es wagen, ausgerechnet am Unabhängigkeitstag öffentlich zu demonstrieren, zeigt, welche Probleme dieses Land mit dem weißen Nationalismus hat“, bemängelt John Cohen, ein früherer Experte für Terrorismusbekämpfung im US-Heimatschutzministerium.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
05.07.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
243.920 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.198 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
125.124 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1346 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
664 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Innenpolitik
Babler verteidigt Reform – auch gegen Doskozil
489 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler sieht bei den Plänen der Reformpartnerschaft „große Würfe“ und wehrt ...
Mehr Außenpolitik
Umtriebe in U-Bahn
Rechtsextreme vermummte Miliz schockt Washington
Gewerkschafter-Clinch
Bei den AHS-Lehrern rumort es jetzt ordentlich
Ärzte „überrascht“
IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
„SpielerInnen“: So sieht Babler unsere Nationalelf
Bleibt bei seinem Kurs
Rekordhitze: Minister plant keine Sofortmaßnahmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf