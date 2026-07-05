Rechtsextreme vermummte Miliz schockt Washington

Trump sprach vor tausenden jubelnden Anhängern. Die wie schon bei seinen Wahlkampfauftritten „USA, USA“ skandierten. Die Rede des Präsidenten hatte sich durch ein Gewitter verzögert und endete erst kurz vor Mitternacht. Weswegen die mit Zäunen abgeriegelte Nationalpromenade im Zentrum der Hauptstadt zeitweise evakuiert werden musste. Vor dem Gewitter hatte es eine mehrstündige Flugschau gegeben, die Kampfjets über Washington donnern ließ.