50 Mio. €! Toure wird Rekordtransfer Hoffenheims

Der Wechsel von Hoffenheims Flügelstürmer Bazoumana Toure zu Newcastle United ist perfekt!
Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, zahlt der englische Premier-League-Klub für die Dienste des Elfenbeinküste-Teamspielers eine „Rekordablöse“. Eine Summe nannte der Arbeitgeber von Coach Christian Ilzer, Sportchef Andreas Schicker und der ÖFB-Teamspieler Alexander Prass und Patrick Wimmer nicht. Sky und „Kicker“ hatten aber von rund 50 Millionen Euro berichtet ...
Langfristiger Vertrag in Newcastle
Nach dpa-Informationen besaß der 20-Jährige keine Ausstiegsklausel, die Ablösesumme war somit frei verhandelbar. Schicker hatte schon länger angedeutet, dass der Angreifer ein Verkaufskandidat sei. Bisher teuerster Transfer der Hoffenheimer war der Ex-Rapidler Joelinton, der 2019 ebenfalls aus dem Kraichgau zu Newcastle gewechselt war. Damals war von einer Ablöse in Höhe von 43,5 Millionen Euro die Rede. Toure erhält in Newcastle einen langfristigen Vertrag, die genaue Laufzeit nannte der Klub nicht.
„Entspricht der DNA der TSG“
„Natürlich hätten wir Bazou gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen“, sagte Schicker. „Es entspricht jedoch der DNA der TSG und unserem eingeschlagenen Weg, hochveranlagte Talente zu verpflichten und gemeinsam mit unserem Trainerteam gezielt weiterzuentwickeln und ihnen den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen.“
Toure war im Februar 2025 mit damals 18 Jahren von Hammarby IF aus Schweden gekommen – für etwa neun Millionen Euro Ablöse. In der abgelaufenen Saison absolvierte er – trotz seiner Teilnahme am Afrika Cup – 30 Spiele und sammelte 17 Scorerpunkte (fünf Tore und zwölf Vorlagen).
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