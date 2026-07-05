50 Mio. €! Toure wird Rekordtransfer Hoffenheims

Langfristiger Vertrag in Newcastle

Nach dpa-Informationen besaß der 20-Jährige keine Ausstiegsklausel, die Ablösesumme war somit frei verhandelbar. Schicker hatte schon länger angedeutet, dass der Angreifer ein Verkaufskandidat sei. Bisher teuerster Transfer der Hoffenheimer war der Ex-Rapidler Joelinton, der 2019 ebenfalls aus dem Kraichgau zu Newcastle gewechselt war. Damals war von einer Ablöse in Höhe von 43,5 Millionen Euro die Rede. Toure erhält in Newcastle einen langfristigen Vertrag, die genaue Laufzeit nannte der Klub nicht.