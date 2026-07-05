Del Toro gewinnt die zweite Etappe vor Pogacar!

Vingegaard froh über „weiteren Tag im Trikot“

„Es sind nicht meine Lieblingsanstiege“, sagte Vingegaard. „Aber im Gelben Trikot zu bleiben, darüber bin ich sehr froh. Ich bekomme einen weiteren Tag im Trikot.“ Das genieße er sehr, betonte der zweimalige Tour-Gesamtsieger. Vor und nach dem Start präsentierte sich Vingegaard mit einem Mundschutz. Er sagte, dass er nicht krank sei, aber auf Nummer sicher gehen wolle, weil er bei den vergangenen beiden Frankreich-Rundfahrten angeschlagen gewesen sei.