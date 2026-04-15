Schatten der Vergangenheit: Start nach WBO-Skandal

Verbindung zu „Neue Eisenstädter“

Untrennbar mit dem WBO-Skandal verbunden ist die Entstehung der Neuen Eisenstädter. „WBO-,Erbschaft’ ist endgültig geregelt“, lautete der Titel eines Artikels in der SPÖ-Wochenzeitung BF im Dezember 1982. Inhaltlich ging es um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für die Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft durch die Landesregierung mit dem einstigen Landeshauptmann Theodor Kery. „Die Nachfolge der Wohnbau Ost war besiegelt. Der Wiederbeginn mit der Neuen Eisenstädter hing eng mit dem U-Ausschuss zusammen“, lautete das kurze Fazit.