Die Illusion von Kontrolle in einer komplexen Welt

Schnell wird klar: Die Fragen des Stücks reichen weit über die Bühne hinaus und haben die Darsteller auch privat beschäftigt. „Die Charaktere im Stück sind ruhelos und permanent damit beschäftigt, sich selbst zu hinterfragen und alles mit allen zu besprechen – das hat mich dazu bewogen, mehr in mir zu ruhen und zu sagen: Es passt eigentlich alles, wie es ist“, so Schauspielerin Nicole Radeschnig.