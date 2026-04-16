In bekanntem Wörthersee-Bad beginnt eine neue Ära

Die Umbauarbeiten im traditionsreichen Kropfitschbad in Krumpendorf sind in vollem Gange. Bald sind die alten Gebäude Geschichte. Der Bade- und Gastrobetrieb ist gesichert.
Derzeit gleicht das Areal am Wörthersee-Nordufer noch einer Baustelle: Das beliebte Bad wird, wie mehrfach berichtet, umfassend um- und neugebaut. Neben der Modernisierung der bestehenden Anlage entstehen auch eine neue Wohnanlage sowie ein eigener Wellnessbereich. Das Gesamtprojekt zählt zu den größten seiner Art in der Wörthersee-Region – mit geschätzten Kosten von rund 60 Millionen Euro.
Bad bleibt in Betrieb
So soll das Bad – bei entsprechender Wetterlage – Mitte Mai öffnen und bis 13. September in Betrieb bleiben. „Hinter den Kulissen wurde intensiv gearbeitet, um diesen Zeitplan möglich zu machen.
Zwei Kabinengebäude werden generalsaniert, weitere Bereiche wurden so weit instand gesetzt, dass sie genutzt werden können“, sagt Bauherr Thomas Seitlinger. Auch der Abbruch soll bis zur Öffnung abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten laufen dann nach der Saison weiter.
Was im Sommer geplant ist
Gastro-Pächter Franz Huditz: „Wir klären derzeit behördlich ab, was gastronomisch möglich ist. In jedem Fall wird es ab Mitte Mai einen Stand für die Badegäste geben.“ Das Angebot reiche von Kaffee über kühle Getränke bis hin zu Salat- und Pommes-Variationen.
Der Vollbetrieb in der Gastronomie soll dann im Juni starten, sobald die Rahmenbedingungen endgültig geklärt seien. Huditz: „Wir suchen noch engagierte Mitarbeiter.“ Die endgültige Fertigstellung des Projekts ist für 2028 vorgesehen.
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