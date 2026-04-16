In bekanntem Wörthersee-Bad beginnt eine neue Ära

Derzeit gleicht das Areal am Wörthersee-Nordufer noch einer Baustelle: Das beliebte Bad wird, wie mehrfach berichtet, umfassend um- und neugebaut. Neben der Modernisierung der bestehenden Anlage entstehen auch eine neue Wohnanlage sowie ein eigener Wellnessbereich. Das Gesamtprojekt zählt zu den größten seiner Art in der Wörthersee-Region – mit geschätzten Kosten von rund 60 Millionen Euro.